To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze leczą się w centrum miasta!

Wielka zmiana w Tyńcu tuż przed Wielkanocą. Opat podał się do dymisji i opuścił klasztor

Co się stało?

Spis treści

Kiedy jest majówka w 2025?

Majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku wśród Polaków. Długi weekend majowy to bowiem idealna okazja na odpoczynek, relaks i spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Wiele osób planuje wówczas wycieczki i korzysta z pięknej pogody w plenerze. Kiedy jednak dokładnie wypada majówka w 2025 roku?

W 2025 roku majówka zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla wszystkich, którzy lubią długie weekendy. Święto Pracy, czyli 1 maja wypada w czwartek, natomiast Święto Konstytucji 3 Maja w sobotę. Oznacza to, że biorąc jeden dzień urlopu w piątek 2 maja, można cieszyć się aż czterema dniami wolnego.

Gdzie na majówkę 2025 w Polsce? Tych miejsc lepiej unikaj

Majówka to - tak jak wspominaliśmy - dla wielu Polaków upragniony czas na dłuższy odpoczynek i ucieczkę od rutyny. Jeśli jednak marzysz o spokojnym urlopie bez tłumów, warto dobrze przemyśleć wybór miejsca. Niektóre popularne polskie destynacje turystyczne w tym okresie przeżywają prawdziwe oblężenie, co wiąże się z zatłoczonymi ulicami, długimi kolejkami i trudnościami z parkowaniem. Gdzie zatem spodziewać się największego napływu turystów podczas majówki 2025 i jak uniknąć tłumów?

Podobnie jak w latach ubiegłych, Zakopane prawdopodobnie pozostanie najpopularniejszym celem podróży podczas majówki 2025. Zimowa stolica Polski nawet wiosną i latem przyciąga rzesze turystów, kusząc malowniczymi krajobrazami i bogatą ofertą atrakcji. Równie dużym zainteresowaniem może cieszyć się Karpacz, urzekający swoim urokiem i dogodnym dostępem do licznych szlaków turystycznych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej lokalizacji, które w trakcie majówki będą przeżywały prawdziwe oblężenie. Jeśli planujesz wyjazd, lepiej się upewnij!

Majówka 2025. Gdzie pojechać na długi weekend majowy w Polsce?

Polska, choć może nie zawsze doceniana, kryje w sobie mnóstwo fascynujących miejsc, które warto odwiedzić. Długi weekend majowy to idealna okazja, by przekonać się o bogactwie naszego kraju i pojechać do lokalizacji mniej znanych, lecz równie pięknych.

Jeśli marzysz o ucieczce od zgiełku miasta i bliskim kontakcie z przyrodą, Polska oferuje wiele wspaniałych miejsc. Jednym z nich są Bieszczady, gdzie możesz wędrować po malowniczych szlakach, podziwiać rozległe panoramy i cieszyć się ciszą i spokojem.

Alternatywą dla górskich wędrówek mogą być Mazury - kraina tysiąca jezior, gdzie możesz żeglować, kajakować, wędkować lub po prostu relaksować się na łonie natury. W trakcie majówki warto rozważyć wyjazd także do polskich miast, w tym m.in. do Bydgoszczy, Torunia, Szczecina czy Wrocławia.