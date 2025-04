Choć od premiery filmu "Galimatias, czyli Kogel-mogel II" minęły już dekady, kultowe cytaty z tej komedii wciąż żyją w świadomości widzów. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych - "Marian, tu jest jakby luksusowo" - idealnie wpisuje się w styl życia Ewy Kasprzyk, która od lat emanuje klasą, energią i pozytywnym podejściem do życia. Aktorka, znana nie tylko z wielu ról filmowych, ale także z występów w programach telewizyjnych, ostatnio została przyłapana przez paparazzi podczas wizyty w sklepie ze zdrową żywnością w centrum Warszawy.

Zobacz też: 68-letnia Ewa Kasprzyk "pozamiatała" w małej czarnej! Odsłoniła sporo ciała. Zabrakło cekinów?

Ewa Kasprzyk przyłapana na drogich zakupach w centrum Warszawy

Nie jest tajemnicą, że Ewa Kasprzyk to kobieta, która wie, czego chce od życia - zarówno na ekranie, jak i poza nim. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" przyciąga uwagę nie tylko swoim talentem i charyzmą, ale też młodzieńczą energią i znakomitą formą. Tym razem paparazzi zrobili jej zdjęcia, gdy buszowała między półkami sklepu z produktami ekologicznymi w centrum stolicy. Ubrana była w bardzo modne ubrania, na nosie miała charakterystyczne przyciemniane okulary.

Nie trzeba było długo się przyglądać, by zauważyć, że Kasprzyk doskonale zna się na dobrym jedzeniu. Na jej liście zakupów znalazły się m.in. ekologiczne ogórki konserwowe oraz dojrzałe banany - produkty proste, ale pełne wartości odżywczych. Zdrowe odżywianie to dla niej nie chwilowa moda, ale styl życia, który wyraźnie jej służy. Wypoczęta, zrelaksowana i w świetnym humorze, Kasprzyk udowadnia, że wiek to tylko liczba, a kluczem do dobrego samopoczucia jest troska o ciało i ducha!

Zobacz też: Ewa Kasprzyk w nowej fryzurze wygląda 10 lat młodziej! A i tak wszyscy patrzyli na stopy! Jak ona w tym chodzi!?

Ewa Kasprzyk to bez wątpienia jedna z tych gwiazd, które nie przemijają - tylko dojrzewają jak dobre wino. Jej obecność w mediach, energiczne występy w programach rozrywkowych i styl życia sprawiają, że inspiruje kobiety w każdym wieku. Wizyta w sklepie z ekologiczną żywnością to z pozoru zwyczajna sytuacja, ale w jej wydaniu - prawdziwy manifest zdrowego stylu życia.

A kultowy cytat? Można śmiało powiedzieć, że Ewa Kasprzyk żyje nim na co dzień. Bo tam, gdzie ona się pojawia zawsze jest "jakby luksusowo", ale z klasą, wdziękiem i autentycznością, której nie da się udawać.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Ewa Kasprzyk i Grażyna Szapołowska starły się za kulisami! Awantura o faceta

Zobacz naszą galerię: Ewa Kasprzyk na zakupach. Wybrała ogórki i banany - mieszanka wybuchowa!

Sonda Lubisz Ewę Kasprzyk jako aktorkę? TAK NIE