"Taniec z Gwiazdami". Ewa Kasprzyk i Grażyna Szapołowska starły się za kulisami! Awantura o faceta

Już w marcu startuje kolejna edycji nieśmiertelnego programu "Taniec z Gwiazdami". Za największą gwiazdę polsatowskiego show robi Grażyna Szapołowska, która jednocześnie jest także najstarszą uczestniczką polskiej wersji "TzG" w historii. Z kolei w jury "Tańca z Gwiazdami" trzeci raz zasiądzie Ewa Kasprzyk, inna charyzmatyczna gwiazda polskiego kina. Widzowie już ostrzą sobie zęby na słowne pojedynki pomiędzy słynnymi aktorkami. Jurorka - mimo że w składzie sędziowskim pełni raczej rolę "dobrej policjantki" - potrafi kąsać. Przekonała się o tym choćby Dagmara Kaźmierska czy koleżanka z jury - Iwona Pavlović. Pierwsze starcie na linii Ewa Kasprzyk - Grażyna Szapołowska już mieliśmy! Za kulisami "Tańca z Gwiazdami" wybuchła awantura o faceta!

Czyj on jest?! Grażyna Szapołowska i Ewa Kasprzyk sprzeczają się o Jana Klimenta

Poszło o Jana Klimenta, który specjalnie dla Grażyny Szapołowskiej został ściągnięty przez produkcję programu "Taniec z Gwiazdami". Właśnie z 51-letnim tancerzem ikona polskiego kina będzie pląsać na parkiecie show (tu prezentujemy zestawienie wszytskich par najbliższej edycji "Tańca z Gwiazdami"). Mało kto pamięta, z Klimentem 10 lat temu w "TzG" tańczyła... Ewa Kasprzyk. Do sieci właśnie wpadło zabawne nagranie z trójką naszych bohaterów. Zaczyna się od słów Grażyny Szapołowskiej.

A powiedziałeś, że tylko ze mną, ze mną tańczyć będziesz, a ja słyszałam, że...

- w tym momencie do głosu doszła Ewa Kasprzyk.

Ale przepraszam, bo Janek jest mój

- zaznaczyła.

Jako to twój. Mój

- odparła Grażyna Szapołowska.

Nie no, jest mój

- obstawała przy swoim zdaniu jurorka i przypomniała czasy, w których to ona tańczyła z Klimentem, co Szapołowska uznała za "passe". Na szczęście na koniec tej przekomarzanki aktorki się pogodziły, a uśmiechnięty Jan Kliment podsumował to słowami: "piękne świeckie trio". Obie panie wybuchły wówczas śmiechem.

