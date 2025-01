Sensacja! Ściągnęli go do "Tańca z gwiazdami" specjalnie dla Szapołowskiej! Chodzi o znaną postać

Autor:

Z nim Szapołowska zdobędzie Kryształową Kulę?

Sensacyjny powrót do "Tańca z Gwiazdami"! Po 5 latach powróci legendarny tancerz. Aż trzy razy zdobył razem z partnerkami Kryształową Kulę. Już jest pewne, że to on będzie partnerował Grażynie Szapołowskiej! Wygląda na to, że Polsat ściągnął słynnego tancerza właśnie dla niej.

71-letnia Szapołowska ma szanse na Kryształową Kulę?

Wiadomość, że Grażyna Szapołowska zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" sam w sobie była sensacją. Kultowa gwiazda kina, niedościgniona piękność, która zachwyca nawet w wieku 71 lat, przyjęła propozycję Polsatu. Wielu fanów show twierdzi, że to ona "ma wygraną w kieszeni". I wygląda na to, że mogą mieć rację, bo stacja ściągnęła jej do pray prawdziwego tanecznego mistrza!

Polsat oficjalnie ogłosił, że do programu po latach wraca Jan Kliment. Legendarny już tancerz szalał na parkiecie programu w czasach, gdy emitowała go stacja TVN, a także później, w Polsacie. Partnerkami Klimenta były tak wielkie gwiazdy, jak: Natasza Urbańska, Katarzyna Grochola, Edyta Górniak i Weronika Marczuk. W latach 2014-2020, Kliment partnerował: Natalii Siwiec, Annie Wyszkoni, aktualnej jurorce show – Ewie Kasprzyk, Cleo, Julii Wróblewskiej, Misheel Jargalsaikhan, Natalii Szroeder, Beacie Tadli, Joannie Mazur, Monice Miller i Annie Karwan. Tancerz 3. razy zdobył Krzyształową Kulę.

Specjalnie dla Szapołowskiej wrócił do TzG

Polsat poinformował fanów "Tańca z Gwiazdami" w oficjalnym komunikacie, że legendarny tancerz przechodzi do Polsatu i w 16. edycji tanecznego show będzie partnerował Grażynie Szapołowskiej.

Specjalnie dla Grażyny Szapołowskiej do naszego programu wraca Jan Kliment (…). Na swoim koncie ma aż trzy Kryształowe Kule. Czy zdobędzie kolejną? Przekonamy się już wiosną.

Sonda Czy 71-letnia Grażyna Szapołowska wygląda na swój wiek? W życiu! Nawet nie wiem, czy na 50 lat wygląda Niestety, czasu nie oszukasz Może, ale za to jest naturalnie piękna i bez operacji plastycznych!