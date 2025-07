Warszawa. Biegł, nagle padł na ziemię. Ogromna tragedia, nie żyje 25-latek

Jak wynika z ustaleń Miejskiego Reportera, wszystko rozegrało się na oczach świadków. Gdy młody mężczyzna stracił przytomność, ruszyli z pomocą. Zaczęli go reanimować do czasu przyjazdu pogotowia. Mimo wysiłków 25-latka nie udało się uratować. O zdarzenie zapytaliśmy policjantów. – Świadkowie zdarzenia podjęli resuscytację do czasu przyjazdu służb. Niestety stwierdzono zgon mężczyzny. Na miejscu policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji – potwierdził młodszy aspirant Paweł Siwek z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do zgonu nie przyczyniły się osoby trzecie.

95-letnia kobieta zmarła z głodu po nagłej śmierci swojego syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warszawa, Włochy. Śmierć mężczyzny na przystanku autobusowym

W poniedziałek (7 kwietnia) około godz. 15 na przystanku autobusowym w Warszawie znaleziono ciało mężczyzny.

Jak informuje Miejski Reporter, przechodnie początkowo nie zwracali na niego uwagi. Myśleli, że usnął na siedząco. W końcu ktoś zadzwonił pod numer alarmowy.

Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Zjawili się również policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozstawili parawan. Dokładna przyczyna śmierci zostanie wyjaśniona przez funkcjonariuszy.

- Mężczyzną okazał się 44-letni obywatel Ukrainy. Policjanci z pionu dochodzeniowo-śledczego przeprowadzili na miejscu czynności. Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej - mówi nam asp. Małgorzata Gębczyńska.