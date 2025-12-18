Rusza odcinkowy pomiar prędkości na popularnej „gilotynie”. „To efekt wieloletnich starań”

Na drodze wojewódzkiej nr 579 zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. To efekt wieloletnich starań i odpowiedź na problem, o którym Kampinoski Park Narodowy informował od lat w swoich mediach społecznościowych.

Koniec „kampinoskiej gilotyny”? Rusza odcinkowy pomiar prędkości

Trasa DW579 przecina Kampinoski Park Narodowy z północy na południe i jest znana z tego, że każdego roku giną na niej dziesiątki dzikich zwierząt. Łosie, sarny, jelenie, dziki i wiele innych gatunków padają ofiarą szybkiej jazdy kierowców. Jak informuje KPN, to właśnie nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków na tej drodze.

− Ta trasa nie bez powodu bywa nazywana „kampinoską gilotyną”. Przecina Kampinoski Park Narodowy z północy na południe, a każdego roku giną na niej dziesiątki dzikich zwierząt – łosie, sarny, jelenie, dziki i wiele innych gatunków. O tych tragediach informowaliśmy wielokrotnie, apelując o ostrożność i realne działania − czytamy we wpisie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Bramki pomiarowe ustawiono w rejonie Cybulic i Leszna. Na odcinku blisko 13 km obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Teraz jego przestrzeganie będzie rzeczywiście kontrolowane. System mierzy czas przejazdu między dwoma punktami i oblicza średnią prędkość. Jeśli przekroczy ona dopuszczalną wartość, kierowca otrzyma mandat.

Czy to rozwiązanie idealne?

Kampinoski Park Narodowy zdaje sobie sprawę, że odcinkowy pomiar prędkości nie rozwiąże wszystkich problemów tej trasy. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele parku, jest to najrozsądniejszy i najszybciej dostępny sposób, by ograniczyć skalę tragedii w sercu Puszczy.

− Nie rozwiązuje wszystkich problemów tej trasy, ale dziś jest to najrozsądniejszy i najszybciej dostępny sposób, by ograniczyć skalę tragedii w sercu Puszczy. Kilka minut wolniejszej jazdy może uratować czyjeś życie − ludzkie albo zwierzęce − informuje Kampinoski Park Narodowy.

Odcinkowy pomiar prędkości, jak pokazują doświadczenia z innych miejsc w Polsce, skutecznie zmniejsza liczbę wypadków i ofiar. Wolniejsza jazda to krótsza droga hamowania i większa szansa, by w porę zauważyć zwierzę wchodzące na jezdnię.

