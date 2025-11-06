Opuszczona wieś niedaleko Warszawy. Kiedyś tętniło tu życie

Niedaleko Warszawy znajduje się opuszczona wieś Ławy, kiedyś tętniąca życiem, a dziś będąca częścią Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wieś opustoszała w połowie XX wieku z powodu wykupu gruntów pod Park Narodowy, co doprowadziło do przesiedlenia wszystkich ok. 160 mieszkańców.

Mimo upływu lat, dawni mieszkańcy kultywują niezwykłą tradycję, spotykając się raz w roku na terenie dawnej wsi.

W całej Polsce można znaleźć miejsca, które z biegiem lat opustoszały i zniknęły z map codziennego życia. Porzucone domy, zarośnięte drogi i ciche podwórza przypominają, że niegdyś tętniły tam rozmowy i praca. Jedna z takich lokalizacji leży niedaleko Warszawy i jest dziś cichym świadkiem przemian. Mowa o dawnej wsi Ławy. Dlaczego ludzie stąd odeszli i co zostało po ich historii?

W tej wsi kiedyś tętniło życie. Dziś jest częścią parku

Ławy były niewielką miejscowością znajdującą się w gminie Leszno niedaleko Warszawy. Jej początku sięgają XIX wieku, a jej koniec XX. Dlaczego jednak wieś opustoszała w tak ekspresowym tempie? Okazuje się, że ma to związek z powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Park został ustanowiony w 1959 roku, a w następnych latach, w ramach ochrony przyrody i renaturalizacji terenu, rozpoczęto proces wykupu gruntów leżących wewnątrz granic parku. Dla Ław oznaczało to, że cała wieś została objęta planem wykupu, a mieszkańców zdecydowano się przesiedlić. Szacuje się, że jeszcze w połowie XX wieku wieś liczyła około 160 mieszkańców w 41 gospodarstwach, lecz wszyscy ci ludzie musieli pozostawić swój dobytek i zmienić dotychczasowe życie.

Ławy dziś to ruiny, przyroda i pamięć

Obecnie Ławy są właściwie wsią-widmo w Kampinoskim Parku Narodowym. Nadal można natknąć się tam na ślady dawnego osadnictwa, a mianowicie fundamenty budynków, piwnice, ziemianki wykorzystywane przez nietoperze czy stare betonowe słupy.

Co ciekawe, choć wieś Ławy od lat nie funkcjonuje to co roku na jeden dzień ożywa za sprawą dawnych mieszkańców. Okazuje się bowiem, że od 2009 roku spotykają się oni na dawnym podwórku i biesiadują, tak jak mieli to w zwyczaju dawniej.

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy powstał w 1959 roku i jest jednym z największych parków narodowych w Polsce. Leży na zachód od Warszawy, obejmując rozległy obszar Puszczy Kampinoskiej - mozaikę lasów, wydm i bagien, które tworzą unikalny krajobraz przyrodniczy. Jego obszar zajmuje ponad 38 tysięcy hektarów, a wraz z otuliną stanowi ważny teren ochrony przyrody i korytarz ekologiczny w sąsiedztwie stolicy.

