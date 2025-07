Atak nożownika w centrum Częstochowy. 30-latek ugodził cudzoziemca

W Częstochowie doszło do brutalnego ataku na tle rasowym. 30-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak ugodził nożem obywatela kraju afrykańskiego. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w jednym z lokali w centrum miasta. Napastnik został aresztowany, a ofiara trafiła do szpitala. Na szczęście życiu obcokrajowca nie zagraża niebezpieczeństwo.

