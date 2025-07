Kasia Cichopek w Grecji: Tak sexy-mama łapie słońce i pręży wdzięki!

W czasie gdy większość z nas walczy z upałami w pracy lub na zatłoczonych plażach Bałtyku, Kasia Cichopek postawiła na totalny reset w jednym z najpiękniejszych zakątków Europy. Gwiazda programu "Halo, tu Polsat" odpoczywa na greckich plażach, nie tylko rozkoszując się słońcem, ale również podbijając Instagram. Zmysłowe zdjęcia, inspirujące opisy i błogi relaks. Tak właśnie wygląda letnia rzeczywistość jednej z najbardziej znanych prezenterek w Polsce.

Cichopek grzeje się w słońcu, a Kurzajewski wylewa siódme poty!

Kasia Cichopek, od lat obecna w show-biznesie, doskonale wie, jak wykorzystać każdą chwilę. Tym razem zdecydowała się na urlop w słonecznej Grecji – i trzeba przyznać, że wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę. Na Instagramie chwali się zdjęciami w skąpym bikini, które z jednej strony prezentują jej nienaganną sylwetkę, a z drugiej… znakomicie realizują zobowiązania reklamowe. Fani nie mają wątpliwości - gwiazda Polsatu doskonale wiek, jak łączyć przyjemne z pożyteczny. Ona to me łeb do interesów!

"Mówili: Włącz tryb oszczędzania energii. To włączyłam. I teraz ładuję baterie… słońcem, sokiem i totalnym nicnierobieniem" - napisała aktorka pod jednym ze zdjęć. Komentarze internautów nie pozostawiają wątpliwości: Kasia nie tylko wie, jak odpoczywać, ale również jak zachwycać innych.

Tymczasem jej partner, Maciej Kurzajewski, zamiast błogiego lenistwa, stawia na ruch i sport. W mediach społecznościowych publikuje relacje z intensywnych treningów - bieżnia, rower, siłownia. Oboje tworzą duet idealnie zbalansowany: ona łapie słońce i relaks, on spala kalorie za nich dwoje i motywuje obserwatorów do działania.

