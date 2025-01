Grażyna Szapołowska obłowi się na "Tańcu z Gwiazdami". Tyle ma dostać za każdy odcinek!

Najnowsza, już 16. edycja "Tańca z Gwiazdami", to nie lada gratka dla prawdziwych fanów tego formatu. Nie dość, że w gronie trenerów znalazła się Agnieszka Kaczorowska, o której ostatnio jest bardzo głośno ze względu na rozstanie z mężem, to jeszcze widzowie zobaczą tańczącego Macieja Kurzajewskiego, partnera Kasi Cichopek, a także Blankę, Tomasza Wolnego i największą gwiazdę zbliżającego się sezonu "TzG" - Grażynę Szapołowską.

Już wiadomo, że wszystkie gwiazdy wejdą na sale treningowe w lutym, a nowe odcinki "Tańca z Gwiazdami" będziemy mogli śledzić od marca 2025 r. Poinformował o tym Maciej Kurzajewski, który obie daty zdradził w sieci. Później Krzysztof Ibisz napisał na Instagramie:

Za gwiazdami jest już sesja zdjęciowa, która będzie promować program.

Wielbiciele "Tańca z Gwiazdami" z niecierpliwością odliczają czas do najnowszej edycji, tymczasem gwiazdy już mogą zacierać ręce, myśląc o wynagrodzeniu za udział w tanecznych zmaganiach przed kamerami.

Najpierw czeka ich miesiąc morderczych treningów z najlepszymi tancerzami w Polsce, a później występy przed sporą widownią i ogromną publicznością, która zasiądzie przed telewizorami.

Informacja o tym, że Grażyna Szapołowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami", zelektryzowała nie tylko jej wiernych fanów. Aktorka jest już po siedemdziesiątce, ale wygląda na znacznie mniej, niż wskazuje na to metryka. Teraz będzie mogła udowodnić, że potrafi się ruszać! Ile na tym zarobi? I jakie ma wymagania?

Ona może liczyć nawet na 20 tys. zł. za odcinek, co stawia ją w szeregu najlepiej opłacanych uczestników. To górne widełki i mało kto może teraz liczyć na takie wynagrodzenie. Grażyna chciała mieć wpływ na wybór tancerza czy kreacje, w których ma zatańczyć. Mogą być seksowne, bo lubi kipieć seksapilem, ale wszystkie muszą być przez nią zatwierdzone. Jest jeszcze coś, czyli tańce. Poprosiła, by w początkowych odcinkach dostawała same wolne, by móc się powoli rozkręcać - zdradził Pudelkowi informator.