Autor:

Temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli wciąż jest "wałkowany", a wszystko dlatego, że małżonkowie nadal mają coś do powiedzenia i w kwestii związku, którego nie udało się utrzymać, i organizacji nowego życia.

Ostatnio Maciej Pela pojawił się w Kanale Zero, by w programie Tedego i Kammela ujawnić to, czego wcześniej nie wiedzieliśmy o rozejściu się tancerza i jego żony.

Zobacz także: Pierwsze samotne święta u Kaczorowskiej i Peli. Internauci musieli wbić szpilę, aktorka "zniknęła"

Maciej Pela w Kanale Zero o "gniazdowaniu" dzieci

Pela, który jeszcze niedawno zajmował się córkami na pełen etat, teraz wrócił do pracy zawodowej. W Kanale Zero opowiedział o tym, jak wygląda opieka nad dziewczynkami w trudnym czasie okołorozwodowym.

Okazuje się, że byli partnerzy postawili na model, który w Polsce jest niezbyt znany. Mowa o "gniazdowaniu" podczas rozstania. Córki mieszkają w domu, w którym do niedawna żyła cała rodzina. Różnica jest taka, że przez tydzień opiekuje się nimi tata, a przez kolejny mama - i tak na zmianę.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wygina się na czerwonym dywanie. Internauci jej nie odpuścili

Dzieci mamy w takiej opiece naprzemiennej pół na pół i mam nadzieję, że tak zostanie. Na ten proces rozstania, rozwodu i uporządkowania wszystkich spraw zdecydowaliśmy się na tzw. "model opieki gniazdowej". Czyli dzieci zostają w domu, to jest model skandynawski, rodziny funkcjonują tam latami. To tylko na ten czas najtrudniejszy, żeby dzieciom robić jak najmniej zmian, to po prostu co tydzień walizeczka i "dzida", nie ma mnie, tak samo jej - opowiadał.

Stwierdził, że propaguje zdrowie podejście do tacierzyństwa i chętnie pokazuje zalety bycia ojcem.

Zobacz także: To dlatego rozpadło się małżeństwo Kaczorowskiej i Peli?! Aktorka w końcu to wyznała

Pela o rozpadzie małżeństwa. Wini... dżunglę

W rozmowie z Kammelem i Tedem Pela zaczął być tajemniczy, gdy doszło do omówienia wyjazdu Agnieszki Kaczorowskiej na plan show "Królowe przetrwania". Według tancerza jego relacja z żoną miała się jak najlepiej, a wszystko posypało się, kiedy aktorka wyprawiła się w daleką podróż.

A dlaczego do dżungli, co się stało w tej dżungli? - pytali prowadzący

Pela stwierdził:

A to tylko ona wie.

Maciej zaczął nucić: "Póki muzyka gra...". A Tede wyjaśnił, że "pojawił się tam motyw dźwiękowca". Wyznał, że kiedyś sam został dziewczynę dla innej, która był dźwiękowcem w programie.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska królową hipokryzji! Okłamała widzów w sprawie Macieja Peli. Wydało się

Pela już nie chce medialnych związków. Koniec z monetyzacją miłości

Samotny Pela nie myśli jeszcze za wiele o kolejnych relacjach, ale już wie jedno - następne związki będą dużo bardziej prywatne, bo monetyzowanie miłości jego i Kaczorowskiej skończyło się tragicznie.

Czy zrobiłbym to inaczej? Pewnie tak, ale traktuję to jako lekcję na kolejny związek i to na pewno nie będzie wyglądać w ten sposób. Kolejny mój związek będzie gdzieś tam "za drzwiami" - stwierdził.

Jego małżeństwo było pokazywane w sieci od każdej możliwej strony. Nie bez powodu.

To się monetyzowało, oczywiście, że tak. Była o tym rozmowa, czy to pokazujemy, czy nie, czy ja jestem wprowadzony do show-biznesu, czy nie. Rachunek zysków i strat - dobrze, wprowadzamy mnie do show-biznesu, wprowadzamy związek do show-biznesu - opowiadał Pela.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska płacze przed kamerami. Tak podsumowała małżeństwo z Pelą. "To jest bardzo trudne"

Zobacz więcej zdjęć. Maciej Pela miał wypadek. Wszystko opisał w sieci!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż mieszkają razem?! Podobno żadne z nich nie chce opuścić wspólnego domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.