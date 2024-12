Pierwsze samotne święta u Kaczorowskiej i Peli. Internauci musieli wbić szpilę, aktorka "zniknęła"

Bawił do łez. To naprawdę on?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się, ale córki są dla nich priorytetem. Nic więc dziwnego, że zadbali o to, aby dziewczynki czuły się jak najlepiej w pierwsze święta Bożego Narodzenia po rozejściu rodziców. Pociechy pary są jeszcze małe - Emilia ma 5 lat, a Gabriela 3 - więc dla nich to wyjątkowy czas. Na długo przed świętami małżonkowie, którzy, póki co, nie mają jeszcze rozwodu, podzielili się opieką nad dziećmi - i na co dzień, i w tak ważne dni jak Boże Narodzenie.

Zabieram dziewczynki na Wigilię do dziadków i tam spędzimy święta w rodzinnej atmosferze. Będzie moje rodzeństwo i ich dzieciaki, spora gromadka. Jedziemy kilka dni wcześniej, będziemy razem gotować i szykować ciasta, bo w końcu to ze mną dziewczyny gotowały - informował Pela niedawno.

Jak obiecał, tak zrobił, a efekty pokazał w sieci.

Samotna Wigilia Peli? Miał przy sobie córki i bliskich

Maciej Pela spędził najważniejszy dzień Bożego Narodzenia, a więc Wigilię, w otoczeniu bliskiej rodziny i ukochanych córek. Na jego instagramowym profilu pojawiło się sporo zdjęć ze wspólnego świętowania. Pela zaprezentował też dania, które przygotował na wigilijną wieczerzę. Tancerz dobrze odnajduje się w kuchni - aż do rozstania z żoną, to on zajmował się tym domowym obowiązkiem.

Spokojnych, rodzinnych i prawdziwych świąt moi Drodzy. Każdemu życzę tego, czego w głębi serca naprawdę pragnie. Na ostatnich fotkach znajdziecie efekt finalny mojego kucharzenia na IG. Barszcz z uszkami. Marcinek. Gołąbki z kaszą jaglaną - napisał Pela w sieci.

Na ujęciach widać nie tylko dania, ale też zabawy z córkami, wspólne czytanie, układanie puzzli i odpoczynek. Były tańce, szaleństwa na kanapie i przytulanie. Wydaje się, że pierwsza samotna Wigilia Peli wcale nie była aż tak samotna.

Święta Agnieszki Kaczorowskiej. Zabrała córki na całe dwa dni

Agnieszka Kaczorowska wcześniej pokazała na Instagramie świąteczną sesję z dziećmi, ale w same święta zdecydowała się jedynie na długi wpis z życzeniami - także dla hejterów. Nie opublikowała żadnych świątecznych fotek z córeczkami, ale to nic dziwnego. W sieci zapowiedziała bowiem, że "zniknie na kilka dni".

Wysyłam dziś światełko nie tylko do tych, którzy mi kibicują, ale również do wszystkich moich hejterów. Dziękuję Wam. Budujecie moją siłę, niezmiennie od lat. Niech każdą złość, smutek, żal czy frustrację, rozpuści miłość. Abyście już nie musieli wylewać tego na innych, abyście zaznali wszechogarniającego szczęścia i radości. Z całego serca Wam tego życzę. Znikam na kilka dni. Otulam się. I dziękuję wszystkim tym, którzy dzielą się tu ze mną promyczkami swojego światła. Biorę to co dobre i będę odpoczywać. Wy też odpocznijcie! - napisała.

Internauci szybko zaczęli komentować jej wpis.

"Życzę również, aby innych nie obrażać", "Szkoda, że nie wszyscy razem, bardzo pasowaliście do siebie", "Mniej instagramowego lukru, więcej prawdziwego życia" - czytamy w komentarzach.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła, kto pomógł jej po rozstaniu z Maciejem Pelą. Szczera do bólu?