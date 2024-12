Agnieszka Kaczorowska pozowała z córkami, ale nie spędzi z nimi Wigilii. Rok temu świąteczne zdjęcia wyglądały zupełnie inaczej

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są razem od kilku miesięcy. Informacja o tym, że małżonkowie się rozstali, przedostała się do mediów w październiku. Już wiadomo, że o powrocie do tego, co było jeszcze nie tak dawno, nie ma co marzyć. Kaczorowska i Pela podzielili się opieką nad dziećmi, każde z nich rozwija się zawodowo - żyją oddzielnie, choć podczas spełniania swoich rodzicielskich obowiązków mieszkają w tym samym domu.

Już wiadomo, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie zupełnie inne niż te z ostatnich lat. Pela zdradził, że w Wigilię to on zajmie się córkami, które spędzą ten wyjątkowy czas z nim i jego rodziną.

(...) zabieram dziewczynki na Wigilię do dziadków i tam spędzimy święta w rodzinnej atmosferze. Będzie moje rodzeństwo i ich dzieciaki, spora gromadka. Jedziemy kilka dni wcześniej, będziemy razem gotować i szykować ciasta, bo w końcu to ze mną dziewczyny gotowały. Ja mam Wigilię, Agnieszka przejmuje dziewczyny na drugą część świąt - powiedział Pela Pudelkowi.

Rok temu ten czas spędzali wspólnie jako rodzina.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w 2023 r. celebrowali 6. rocznicę. 7. już nie było

17 grudnia 2023 r. zakochana Kaczorowska podzieliła się z fanami w sieci zdjęciami sprzed lat i pełnym miłości opisem.

6 lat temu wpadliśmy po uszy. Zakochaliśmy się w sobie bez pamięci. Odnaleźliśmy bratnie dusze, zaczęliśmy świadomie budować związek, zostaliśmy partnerami i przyjaciółmi. 6 lat temu wszystko się zaczęło. Czy nasz związek jest teraz inny? Czy my jesteśmy inni? Tak! Jeszcze mocniejsi. Silniejsi. Dalej siebie ciekawi i zakochani. Jakby ciągle na nowo. Zmieniamy się, wszystko się zmienia, a my chcemy się odkrywać. Wybraliśmy się 6 lat temu. Wybieramy każdego dnia - pisała wzruszona Kaczorowska, która, jak się wtedy wydawało, była naprawdę szczęśliwa u boku męża.

Na instagramowym profilu aktorki znanej z "Klanu" rok temu pojawiały się rodzinne zdjęcia świąteczne. Gwiazda pisała też o hejcie, który ją dotykał, co było dla niej kompletnie niezrozumiałe.

Żyję w zgodzie z własnym sercem i swoimi potrzebami. Jestem autentyczna, bo nie dopasowuję się do oczekiwań innych, tylko żyję po swojemu… w szczęściu. To nie oznacza, że wszyscy będą mnie lubić, to oznacza, że ja lubię i będę lubić siebie i swoje życie. A nie ma nic ważniejszego! To wszystko doprowadziło mnie do miejsca, że cieszę się sukcesami i szczęściem innych. Uwielbiam patrzeć na tych spełnionych i uśmiechniętych. Nie lubię wszystkich… i na tych nie patrzę, natomiast życzę im dobrze, bo czemu miałabym życzyć źle…? - można było przeczytać w sieci.

Święta 2024 będą dla Kaczorowskiej i Peli zupełni inne

Teraz na instagramowym koncie Kaczorowskiej można znaleźć świąteczne ujęcia, ale oczywiście już bez Peli. Na najnowszych zdjęciach widać aktorkę, która bawi się z córkami przy ubranej choince. Wszystkie trzy mają na sobie czerwone sukienki, a dziewczynki dodatkowo opaski z kokardami.

To będzie cudowny grudniowy weekend - napisała Agnieszka.

Zdjęcia wykonała Maria Skarbek-Cała i zebrała mnóstwo komplementów od fanów Kaczorowskiej.

