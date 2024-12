Zmęczony Maciej Pela spakował walizkę. Nie wytrzymał?

Tragedia! Nie żyje twórca "Wieczorynek"! To on stworzył kota Filemona

Maciej Pela znacznie gorzej zniósł rozstanie z żoną, niż ona. Agnieszka Kaczorowska ogłosiła oficjalnie koniec w programie Kuby Wojewódzkiego i konsekwentnie milczy na ten temat. Pela w odpowiedzi na wywiad małżonki wystąpił w śniadaniówce TVN, gdzie zapłakał nad ich relacją. Wtedy też okazało się, że decyzję podjęła Bożenka z "Klanu", a mąż był tym kompletnie zaskoczony. Tancerz też nie raz w komentarzach na Instagramie daje wyraz temu, co czuje po rozstaniu i zwraca uwagę, że "to nie on chciał rozwodu". Ale wydawało się, że jakoś to poukładali dla dobra córek i dzielą się pięknym domem tak, aby wzajemnie sobie w drogę nie wchodzić. Co w takim razie oznacza zdjęcie Peli ze spakowaną walizką?

Pela znika z życia Kaczorowskiej

Niedawno na jaw wyszło, że Agnieszka Kaczorowska podjęła ważną decyzję o usunięcie członu Pela ze swojego nazwiska. Nie ma go już na jej profilu na Instagramie, "Pela" zniknął też z obsady "Klanu". Według oficjalnych doniesień gwiazdy starają się w ogóle nie spotykać i sypiają u bliskich. Ale też żadne z nich nie chce opuścić wspaniałej rezydencji, którą razem zbudowali. Co w takim razie komunikuje Maciej Pela na zdjęciu z jedną spakowaną walizką?

Ten rozdział mojego życia nazywam "na walizce". Kto oglądał The Pursuit of Happyness ten wie o co chodzi. 🙂 Twarz zmęczona: i dobrze. Raz jestem wypoczęty i wyszykowany na sesję z Markiem, a raz wymiętolony z auta, z zajęć na zajęcia, z posiłkiem w drodze, plamą na swetrze. #prawdatime 🤣

Pela bezdomny?

Film, do którego odwołał się Maciej Pela znamy pod polskim tytułem "W pogoni za szczęściem" w Will'em Smith'em. Bohaterem tego kinowego hitu jest samotny ojciec, który stracił dom, ale dzielnie walczy o pracę, aby nie musieć spać z małym synkiem w przytułkach, To wymowne odniesienie, ale nie sądzimy, żeby córki Kaczorowskiej miał spotkać podobny lost.

Bożenka z "Klanu" pokazuje na Instastory swoje świąteczne przygotowania, w których biorą aktywny udział córeczki jej i Peli. Wyraźnie widać, że dzieciom "włos z głowy nie spadnie". Za to Pela naprawdę walczy o swoje dalsze życie. I całkiem nieźle mu idzie.

Grudzień przyspiesza, przede mną 7 miast do obejchania. Odwiedzam nowe miejsca, poznaję nowych ludzi. Powoli zabieram się za styczniowy i lutowy grafik! Jeśli uda mi się dopiąć miejscowości, które planuję to szykuje mi się dobry trip. Trzymajcie kciuki! 🤞🏼🤞🏼🤞🏼

Mamy nadzieję, że Kaczorowska i Pela zdołają pozamykać swoje sprawy w satysfakcjonujący sposób i za jakiś czas już żadne z nich nie będzie smutne.

