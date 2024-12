Radosław Majdan mówi o kolejnym dziecku. Henio będzie miał rodzeństwo?

Beata Kozidrak trafiła do szpitala! Co się dzieje?

Małgorzata Rozenek i Radosłw Majdan poznali w 2013 roku. Spotkanie na premierze filmu "Mój biegun" zaowocowało uczuciem, które oboje określają jako "miłość od pierwszego wejrzenia". Mimo wcześniejszych nieudanych związków - Rozenek była dwukrotnie zamężna, a Majdan miał za sobą głośne relacje, w tym z Dodą - ich znajomość szybko nabrała rumieńców. Początkowo spotykali się potajemnie, by unikać medialnego szumu i chronić dzieci Małgorzaty z poprzedniego małżeństwa, ale już w 2014 roku pojawili się razem na balu TVN​.

Rozenek i Majdan łączą życie zawodowe z prywatnym

W 2016 roku para wzięła ślub, który stał się dużym wydarzeniem medialnym. Przez lata ich relacja rozwijała się nie tylko na gruncie prywatnym, ale i zawodowym. Wspólnie występowali w programach takich jak Azja Express oraz Iron Majdan. Marzeniem pary było posiadanie wspólnego dziecka, co udało się osiągnąć dzięki metodzie in vitro. Ich syn, Henryk, urodził się w 2020 roku, a para otwarcie mówi o trudach i determinacji w drodze do rodzicielstwa​.

Obecnie Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan cieszą się wspólnym życiem rodzinnym, będąc jednocześnie jedną z najpopularniejszych par w Polsce. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych, zyskując sympatię fanów. O tym, jak zmieniło go ojcostwo, Radosław opowiedział w rozmowie z Jastrząb Post. Przy okazji zdradził również, czy planują z Gosią mieć kolejne dzieci.

Nie. Myślę, że gdybyśmy spotkali się kilka lat wcześniej, to na pewno tak. Być może chcielibyśmy postarać się o córeczkę, ale już teraz to nie. Myślę, że ta trójka, którą mamy, to Heniu już jest tym ostatnim. Do trzech razy sztuka, u nas w życiu jest to bardzo powtarzalne, więc nie. Nie powiem, że jesteśmy za starzy, ale nie jesteśmy już za młodzi

- skwitował piłkarz.

