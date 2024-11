Majdan i Rozenek zabrali Henia do muzeum. W czapeczce i koszuli w kratę nie dało się jej rozpoznać!

Małgorzata Rozenek-Majdan to bardzo troskliwa mama, a jej mąż Radosław Majdan z radością odkrywa tajniki rodzicielstwa. Ostatnio partnerzy zabrali swoją najmłodszą pociechę na wystawę do warszawskiego muzeum kolejnictwa Stacja Muzeum. Czyżby 4-latek, podobnie jak wiele dzieci w jego wieku, uwielbiał pociągi? Maluchy często szaleją na punkcie kolei lub lotnictwa, a to oznacza dla rodziców wycieczki na lotnisko, dworzec czy właśnie do muzeum. Dla opiekuna to nie musi być szczyt rozrywki, ale z takim uroczym dzieckiem to sama przyjemność! Szczególnie jeśli z zachwytem chłonie wiedzę np. o pojazdach.

Gdy Rozenek, Majdan i mały Henio wychodzili z muzeum, "przyłapali" ich paparazzi. Rodzinka wyglądała na bardzo zadowoloną ze wspólnie spędzonego czasu. Stylizacja Małgosi, bardzo nonszalancka, świetnie pasowała do niej jako do młodej mamy, ale kompletnie kłóciła się ze stylizacjami Rozenek-gwiazdy. Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na wycieczce z synkiem. Totalny luz!

Rozenek i Majdan na wyprawę do muzeum ubrali się tak jak większość rodziców, która w weekend planuje spacerować po mieście, odkrywać i wspólnie leniuchować. Małżonkowie postawili na zestawy, w których było im wygodnie podczas zwiedzania i które pozwoliły im się w pełni odprężyć, ciesząc towarzystwem swoim i dziecka.

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na wygodne dzwony i modne obuwie. Do tego dobrała koszulę w kratkę i obszerną kurtkę. Na głowie miała czapeczkę z daszkiem, który osłaniał jej twarz, zupełnie jakby gwiazda telewizji wolała, by nikt jej nie rozpoznał.

Radosław Majdan, który podczas wieczornych wyjść zawsze stawia na szyk, na rodzinną wycieczkę ubrał się w granatowy dresowy zestaw, a na górę zarzucił ciepłą kamizelkę.

Henryk paradował w granatowych spodniach, jasnym swetrze i kurtce-bejsbolówce. Idealnie pasował do rodziców.

Henio Majdan z mamą i tatą na wyciecze. Humor mu dopisywał

Henio, który w czerwcu skończył 4 lata, wydawał się mieć doskonały humor (co u dzieci nie jest codziennością), a dzięki temu jego rodzice byli całkowicie zrelaksowani. Syn pary wyszedł z muzeum z zabawkowym pojazdem w dłoni. Widać, że jest fanem pociągów!

