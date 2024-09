Jacek Rozenek z młodą ukochaną. Jest podobna do jego byłej żony, Gosi Rozenek? Zobaczcie stare zdjęcia, oceńcie sami!

Jacek Rozenek przed laty sprawił, że o Małgorzacie Rozenek zrobiło się głośno. To on wprowadził ją na salony, jednak małżeństwo gwiazd nie przetrwało. Później Perfekcyjna Pani Domu wspierała swojego eks, gdy ten ciężko chorował. Teraz jest dużo lepiej, a aktor znów pojawia się na czerwonym dywanie - tym razem z młodą ukochaną u boku! Podobna do Gosi Rozenek? Sprawdźcie!