Jacek Rozenek przeszedł udar. Gwiazdor długo walczył o odzyskanie pełnej sprawności. Jak się teraz czuje?

Stan aktora po przebytym udarze był poważny - nie tylko poruszał się on na wózku inwalidzkim, ale i nie mógł mówić. Obecnie jest już niemal w pełni sprawny, choć jeszcze ma problemy z prawą nogą. - Na zdrowie ostatnio nie narzekam. Już swobodnie mówię i śpiewam, więc znów bez ograniczeń mogę uprawiać aktorstwo. Jeszcze korzystam z rehabilitacji i solidnie pracuję nad prawą nogą - zdradza nam pan Jacek.

Jacek Rozenek swoja postawą daje nadzieję innym chorym!

Artysta otworzył się w temacie swoich problemów, ponieważ takich ludzi jak on w Polsce i na świecie jest masa. Nie każdy ma jednak w sobie taką siłę woli, by walczyć o siebie. Historia gwiazdora pokazuje, że warto podjąć się rehabilitacji, by znó normalnie funkcjonować. - Opowiadam o swoich problemach i postępach w leczeniu i rehabilitacji, żeby dawać nadzieję i motywację wszystkim innym chorym, których spotkały podobne rzeczy. Można naprawdę wyjść z tej choroby. W tej chwili wykonuję wszystkie działalności aktorskie, gram w dwóch przedstawieniach, jestem w próbach do trzeciego i szykuje się jeszcze kolejne. Po pandemii ruszyło się również ze szkoleniami i coachingiem - cieszy się gwiazdor. Jacka Rozenka można oglądać w sztukach „Miłość nie z tej ziemi” i „Miłosna pułapka”.

Życzymy dużo zdrowia!

