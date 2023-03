i Autor: AKPA / Niemiec

Brawo Małgosia

Jacek Rozenek zdradził, co dla niego robi była żona. To wzruszające, że w TEJ sprawie może liczyć na Małgorzatę

Jacek Rozenek (53 l.) jest najlepszym przykładem na to, że życie może nam pokrzyżować nawet najlepsze plany. Aktor na własnej skórze doświadczył choroby. I choć udało mu się wyjść z walki z nią zwycięsko, to przysporzyła mu ogromnych problemów finansowych. Rozenek do dziś spłaca długi. Niepodziewanie pomaga mu w tym Małgorzata Rozenek, z którą mimo rozwodu, pozostaje w bardzo dobrej relacji.