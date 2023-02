Co za brzuch!

Jacek Rozenek prowadził niegdyś "Pytanie na Śniadanie", jednocześnie grając w "Barwach szczęścia". Wydawało się, że ma idealne życie, w którym brakuje jedynie tej jedynej wybranki serca. W 2019 roku jednak nastał najtrudniejszy moment w jego życiu - przeszedł udaru, którego skutki mogły być bardzo tragiczne. Dzięki opiece lekarzy oraz rehabilitacji aktor wrócił do zdrowia i na nowo stara ułożyć sobie życie. Nie jest jednak łatwo - przez wydatki związane z leczeniem popadł w długi.

Jacek Rozenek: "Cały czas walczę o to, aby uniknąć upadłości konsumenckiej"

Jacek Rozenek nie mógł wiele lat temu narzekać na niskie zarobki. Jak wielokrotnie wspomniał, zdarzało mu się miesięcznie zgarniać nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych, dzięki czemu mógł pozwolić sobie na kupno drogiego lokum. Niestety, przez długi był zmuszony je sprzedać.

- Musiałem sprzedać mieszkanie warte milion złotych, żeby spłacić długi. Ale i tak nie wszystko spłaciłem. (...) Cały czas walczę o to, aby uniknąć upadłości konsumenckiej. Ale jak ceny pójdą jeszcze w górę, to wszystko się może zmienić. (...) Pieniędzy nie mam wcale. Wszystko, co zarobię, idzie na spłatę długów - tłumaczył podczas ostatniego wywiadu dla tygodnika "Twoje Imperium".

Aktor dodaje jednocześnie, że nie mógł liczyć na pomoc ze strony państwa.

- Na pewno nie liczę na ZUS i pomoc rządową. Nie mam żadnych pretensji, że państwo nie zapewniło mi rehabilitacji. Jeśli ktoś myśli, że będzie inaczej, jest w błędzie. Pokładam za to dużą wiarę w ludzi, którzy bardzo mi pomogli, i jestem im ogromnie za to wdzięczny - dodał.

Jacek Rozenek wrócił już do pracy - kontynuuje karierę teatralną, jednak jak wiadomo, nie zarabia się tam kokosów, więc trochę czasu minie, zanim spłaci wszystkie kredyty, jakie wziął, by opłacić rehabilitację i inne potrzebne do życia sfery.