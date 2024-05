Nie tylko Luna nie awansowała do finału Eurowizji. Inni też "flopneli"

po co to robią?!

Eurowizja. Najlepsze polskie występy

Najlepszy występ Polski był w 1994 roku (debiut Polski na Eurowizji) - Edyta Górniak zajęła wtedy 2 miejsce. Kolejne tak dobre miejsce osiągnął dopiero zespół Ich Troje w 2003 roku z utworem "Keine Grenzen" - skończyli na 7. miejscu w finale. Do dziś Polska nie osiągnęła wyższych miejsc w Konkursie Piosenki Eurowizyjnej. Do tego sukcesu zbliżył się Michał Szpak w 2016 roku, kiedy to zajął 8. miejsce. Wokół tego wybuchła nawet mała afera, przez którą powstała Nagroda im. Michała Szpaka. Przysługuje ona artystom, którzy mieli dużą różnicę punktów od jury i widzów, jak w przypadku właśnie polskiego wokalisty. Polska otrzymała od jury wtedy zaledwie 7 punktów, a od widzów aż 222. Co ciekawe, to był trzeci wynik wśród głosowania telewidzów w tamtym roku.

Wielką nadzieją miał być Krystian Ochman. Od początku bukmacherzy oceniali wysoko jego szanse na TOP 10, a nawet zwycięstwo. Jednak widzowie przyznali jemu zaledwie 105 punktów, a jurorzy 46, co ostatecznie dało 12. miejsce w stawce.

Bezczelne zachowanie?! Wiadomo, co Luna zrobiła po klapie na Eurowizji! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Postanowiliśmy się jednak przyjrzeć tym reprezentantom Polski, którzy nie awansowali w ogóle do wielkiego finału. Luna nie była jedyna!