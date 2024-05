Zabił na pasach seniora, był kompletnie pijany. Szokujące, ile wydmuchał

Dlaczego doszło do eksplozji gazu w Tychach? To, co ustalili śledczy, mrozi krew w żyłach

Dramat na pasach. Pijany kierowca zabił seniora. Szokujące, ile promili wydmuchał

W niedzielę, 19 maja, przed godz. 22:00 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. św. Wawrzyńca doszło tragicznego w skutkach wypadku. Pijany kierowca wjechał w 75-latka, który przechodził przez przejście dla pieszych. Niestety, życia seniora nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu. Jak się okazało, 37-letni kierowca samochodu był kompletnie pijany. Mieszkaniec powiatu wodzisławskiego podczas kontroli trzeźwości wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu! 37-latek został natychmiast zatrzymany przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy. Teraz śledczy będą wyjaśniali dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo. 37-latkowi grozi kara do 8 lat więzienia.

- Apelujemy do pieszych o zachowanie ostrożności i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania. Nie zawsze należy zakładać, że kierowca nas widzi. Jeżeli zauważamy, że nie wyhamowuje on swojego pojazdu, zatrzymajmy się przed przejściem. Kierowcom przypominamy natomiast o odpowiedzialnym zachowaniu i szczególnym zwiększeniu koncentracji przed zbliżaniem się do każdego przejścia dla pieszych, zwłaszcza tych bez sygnalizacji świetlnej. Pamiętajmy też, że każda ilość wypitego alkoholu upośledza nasze zmysły i wpływa na sposób jazdy, a to przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zwracamy się również do członków rodzin, pasażerów i znajomych. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodpowiedzialnych kierujących! - zaapelowali policjanci z Wodzisławia Śląskiego.

Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 pod Tarnowem. Osobówka zderzyła się z autobusem. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Wypadek przeżyła tylko córeczka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.