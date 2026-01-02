Bójka na Targówku zakończona tragedią. Jeden z mężczyzn spadł z pierwszego piętra. Nie żyje

Tragiczna awantura miała miejsce 26 grudnia w bloku przy ul. Ossowskiego 9 na warszawskim Targówku. Tuż przed tragedią 49-letni Piotr N. miał spotkać na klatce Monikę W. Kobieta poskarżyła się, że jej partner Marek S. ją uderzył. Potem sprawy potoczyły się bardzo szybko. – Między Piotrem N. a Markiem S. wywiązała się awantura, która zakończyła się wzajemną bójką. Na nagraniu z monitoringu ujawniono, że Marek S. wychyla się przez barierkę znajdującą się na pierwszym piętrze bloku, a następnie przez nią przeskakuje, upadając głową w dół na podłogę, znajdującą się na parterze klatki schodowej – informuje redakcję tvnwarszawa.pl prokurator Wojciech Misiewicz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Na pomoc nieprzytomnemu rzucili się świadkowie zajścia. Potem karetka zabrała go do szpitala. Tam zmarł. Piotr N. został zatrzymany niedługo po zdarzeniu i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, gdzie przedstawiono mu zarzuty uszkodzenia ciała i kradzieży. O zabójstwo się go nie podejrzewa, bo w chwili skoku przy Marku S. nikogo nie było. – Prokurator wystąpił do sądu rejonowego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jednak sąd nie przychylił się do wniosku – wskazuje prokurator Misiewicz. Śledczy cały czas pracują nad wyjaśnieniem dokładnego przebiegu zajścia.