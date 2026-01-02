Krew lała się z nosa, ale winę zrzucił na "Ukraińca". Rozbity Dodge, nietrzeźwa para i szokujące zeznania

W bożonarodzeniową noc na ulicy Stanisławowskiej doszło do kolizji, której okoliczności wzbudziły podejrzenia służb.

Strażnicy miejscy znaleźli rozbity samochód i nietrzeźwą parę, której wyjaśnienia dotyczące zdarzenia były niespójne.

Mężczyzna twierdził, że pożyczył auto nieznajomemu Ukraińcowi za 200 złotych, jednak szczegóły zdarzenia budziły wątpliwości.

Nocna interwencja na Stanisławowskiej

26 grudnia, około godziny 4 nad ranem, patrolujący ulicę Stanisławowską strażnicy miejscy natknęli się na nietypowy widok. Na jezdni stała kobieta i mężczyzna, a obok nich - doszczętnie rozbity Dodge. Przód pojazdu był całkowicie zniszczony, a z silnika wyciekały płyny eksploatacyjne, tworząc na asfalcie niebezpieczną plamę. Wokół wraku walały się liczne części karoserii, a we wnętrzu samochodu widać było wystrzelone poduszki powietrzne, świadczące o sile zderzenia. Uwagę funkcjonariuszy natychmiast zwrócił wygląd mężczyzny, który miał widoczne ślady krwi w okolicy nosa.

Ich zachowanie było dalekie od typowego dla uczestników kolizji. Oboje nalegali na strażników, aby ci jak najszybciej pomogli im wezwać lawetę i, co najbardziej zastanawiające, „nikomu nie mówili o całym zajściu”. Ta prośba, w połączeniu z wyczuwalnym od obojga zapachem alkoholu, tylko wzmocniła podejrzenia.

"Tajemniczy Ukrainiec"

Mężczyzna przedstawił wersję wydarzeń, która brzmiała jak scenariusz z filmu sensacyjnego. Twierdził, że zaledwie kwadrans wcześniej pożyczył swój samochód „mężczyźnie pochodzenia ukraińskiego”, który miał mu zapłacić 200 złotych za możliwość krótkiej przejażdżki. Kiedy „nieznajomy” długo nie wracał, mężczyzna wraz z żoną mieli wyjść przed blok i tam, ku swojemu zdziwieniu, zastać swojego Dodge’a wbitego w inny, zaparkowany na skraju drogi samochód.

Na tropie prawdy o świątecznym wypadku

Niespójne i wręcz absurdalne wyjaśnienia pary nie przekonały strażników miejskich. W obliczu tak poważnych rozbieżności i widocznego stanu upojenia alkoholowego, funkcjonariusze podjęli decyzję o wylegitymowaniu obojga i natychmiastowym wezwaniu na miejsce policji. Teren kolizji został zabezpieczony, aby nie doszło do dalszych zagrożeń. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili wcześniejsze podejrzenia - zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli pod wpływem alkoholu.

Dalsze działania służb były już standardową procedurą. Na miejsce tajemniczej kolizji w Warszawie wezwano technika kryminalistyki, który przeprowadził szczegółowe oględziny rozbitego auta i miejsca zdarzenia. Każdy detal, od śladów opon po ułożenie szczątków samochodu, mógł okazać się kluczowy w ustaleniu prawdziwych okoliczności kolizji.

Decyzją oficera dyżurnego, obie osoby zastane przy rozbitym Dodge'u zostały zatrzymane do dalszych czynności. Teraz to na barkach śledczych spoczywa ciężar rozwikłania tej zagadki i ustalenia, kto faktycznie siedział za kierownicą w chwili zdarzenia oraz jakie były prawdziwe motywy tak kuriozalnych zeznań - czy „nieznajomy Ukrainiec” rzeczywiście istniał, czy też był jedynie desperacką próbą uniknięcia odpowiedzialności.