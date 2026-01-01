Pijany 37-latek wiózł pijaną parę z maleńkim dzieckiem! „Dziecko z objawami wyziębienia”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-01 16:44

W głowie się nie mieści! Niewiele brakowało, a sylwestrowa noc mogłaby się zakończyć tragedią. W Wyszogrodzie kompletnie pijany 37-latek wiózł pijaną parę, która "opiekowała się" 10-miesięcznym dzieckiem! Interweniowała policja.

Super Express
  • Sylwestrowa noc w Płocku była wyjątkowo pracowita dla policjantów, którzy interweniowali ponad 100 razy, głównie z powodu zakłóceń porządku.
  • W Wyszogrodzie zatrzymano pijanego kierowcę z ponad 2 promilami, który wiózł równie pijaną parę z 10-miesięcznym dzieckiem.
  • W Płocku pijany pieszy wtargnął pod nieoznakowany radiowóz.

Płock. Pracowita noc policjantów

Komenda Miejska w Płocku przedstawiła podsumowanie sylwestrowych działań. Okazuje się, że ostatni dzień 2025 roku był niezwykle pracowity dla mundurowych. „Od godz. 16:00 31 grudnia do godz. 8:00 1 stycznia płoccy policjanci przeprowadzili 112 interwencji. Zdecydowana większość dotyczyła zakłóceń porządku publicznego, interwencji domowych oraz kontroli drogowych” – poinformowała KMP w Płocku. Dwie interwencje jednak szczególnie zapadną mundurowym w pamięci.

Wyszogród. Pijacka eskapada z maleńkim dzieckiem

Pierwsza miała miejsce w Wyszogrodzie. Około godz. 22:30 czujny świadek, podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy, zabrał mu kluczyki od auta i powiadomił Policję. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili te obawy. 37-letni kierowca fiata był kompletnie pijany! Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, co więcej nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Jakby tego było mało, wiózł autem parę równie pijanych 32-latków, którzy "opiekowali się" 10-miesięcznym dzieckiem! „Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu, a kobieta ponad 1,5 promila” - poinformowała płocka policja. „Dziecko, z objawami wyziębienia, zostało przekazane pod opiekę medyczną oraz socjalną” - dodali policjanci. Jak udało im się ustalić, nocna eskapada pijanej ekipy była… wyprawą po alkohol!

Pijany 37-latek wiózł pijaną parę z maleńkim dzieckiem! „Dziecko z objawami wyziębienia”
Płock. Pijany pieszy i ranny policjantów

Drugie niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w Płocku na ul. Wyszogrodzkiej. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-letni pieszy, znajdujący się na pasie zieleni rozdzielającym jezdnię, najprawdopodobniej nagle wtargnął na lewy pas ruchu wprost pod nadjeżdżający nieoznakowany radiowóz, poruszający się z użyciem sygnałów świetlnych” - poinformowała płocka policja.

24-letni funkcjonariusz kierujący radiowozem, chcąc uniknąć potrącenia pieszego, zjechał na środkowy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z pojazdem Cupra, którym kierował 25-latek, a następnie z skodą, prowadzoną przez 32-letniego kierującego, jadącego prawym pasem. Jak zapewnia KMP w Płocku, wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi. Za to u pieszego badanie wykazało blisko 2,5 promila alkoholu.

W wyniku zdarzenia obrażeń doznał 29-letni policjant - pasażer radiowozu.

POLICJA PŁOCK
SYLWESTER