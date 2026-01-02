Heroiczna akcja strażaków w Nieporęcie. Pod psem załamał się lód

W Nowy Rok w Nieporęcie rozegrała się dramatyczna akcja ratunkowa.

Pies wpadł do lodowatej wody Kanału Żerańskiego po załamaniu się lodu.

Dzięki szybkiej interwencji strażaków, zwierzę bezpiecznie wróciło do właściciela.

Pies wpadł do Kanału Żerańskiego

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, zgłoszenie o tonącym psie wpłynęło w południe. Natychmiast skierowano odpowiednie służby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, ratownicy z JRG Legionowo, OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Węgierskie, zabezpieczeni w specjalne ubrania do pracy w wodzie, kamizelki i szelki, natychmiast przystąpili do akcji. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ pies z każdą chwilą tracił siły w lodowatej wodzie.

Zmarznięty psiak wrócił do opiekuna

Dzięki profesjonalizmowi i determinacji strażaków, udało się bezpiecznie wydobyć psa na brzeg. Zwierzę zostało przekazane właścicielowi, który nie krył wdzięczności za uratowanie jego pupila. Akcja ratunkowa trwała około 50 minut i zakończyła się szczęśliwie.

To kolejna udana interwencja strażaków z powiatu legionowskiego. Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to lód na akwenach wodnych może być bardzo zdradliwy.

Bezpieczeństwo na lodzie - najważniejsze zasady w pigułce

Jeśli widzimy dzieci bawiące się na lodzie lub osoby i zwierzęta spacerujące po zamarzniętych zbiornikach, reagujmy natychmiast i dzwońmy pod numer alarmowy 112. Dotyczy to także wędkarzy – zimowe połowy wymagają rozwagi i sprzętu asekuracyjnego, np. liny przymocowanej do brzegu, przypomina KGP.

Gdy dojdzie do załamania lodu, kluczowy jest spokój. Należy wzywać pomocy, położyć się płasko na wodzie, rozłożyć ręce i próbować wpełznąć na lód, poruszając się w stronę brzegu - cały czas na leżąco. Widząc tonącą osobę, nie wolno biec ani podchodzić wyprostowanym - lód może pęknąć także pod ratownikiem. Najbezpieczniej podczołgać się i podać poszkodowanemu długi przedmiot (szalik, gałąź). Jeśli nie możemy pomóc, natychmiast informujmy policję lub straż pożarną.

Po wydobyciu z wody poszkodowanego należy okryć czymś ciepłym i szybko przenieść do ogrzewanego miejsca. Nie wolno polewać go ciepłą wodą - grozi to szokiem termicznym.

