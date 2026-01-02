Heroiczna akcja strażaków w Nieporęcie. Pod psem załamał się lód

- W Nowy Rok w Nieporęcie rozegrała się dramatyczna akcja ratunkowa.
- Pies wpadł do lodowatej wody Kanału Żerańskiego po załamaniu się lodu.
- Dzięki szybkiej interwencji strażaków, zwierzę bezpiecznie wróciło do właściciela.
Pies wpadł do Kanału Żerańskiego
Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, zgłoszenie o tonącym psie wpłynęło w południe. Natychmiast skierowano odpowiednie służby. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, ratownicy z JRG Legionowo, OSP Nieporęt oraz OSP Kąty Węgierskie, zabezpieczeni w specjalne ubrania do pracy w wodzie, kamizelki i szelki, natychmiast przystąpili do akcji. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ pies z każdą chwilą tracił siły w lodowatej wodzie.
Zmarznięty psiak wrócił do opiekuna
Dzięki profesjonalizmowi i determinacji strażaków, udało się bezpiecznie wydobyć psa na brzeg. Zwierzę zostało przekazane właścicielowi, który nie krył wdzięczności za uratowanie jego pupila. Akcja ratunkowa trwała około 50 minut i zakończyła się szczęśliwie.
To kolejna udana interwencja strażaków z powiatu legionowskiego. Pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to lód na akwenach wodnych może być bardzo zdradliwy.
Bezpieczeństwo na lodzie - najważniejsze zasady w pigułce
Jeśli widzimy dzieci bawiące się na lodzie lub osoby i zwierzęta spacerujące po zamarzniętych zbiornikach, reagujmy natychmiast i dzwońmy pod numer alarmowy 112. Dotyczy to także wędkarzy – zimowe połowy wymagają rozwagi i sprzętu asekuracyjnego, np. liny przymocowanej do brzegu, przypomina KGP.
Gdy dojdzie do załamania lodu, kluczowy jest spokój. Należy wzywać pomocy, położyć się płasko na wodzie, rozłożyć ręce i próbować wpełznąć na lód, poruszając się w stronę brzegu - cały czas na leżąco. Widząc tonącą osobę, nie wolno biec ani podchodzić wyprostowanym - lód może pęknąć także pod ratownikiem. Najbezpieczniej podczołgać się i podać poszkodowanemu długi przedmiot (szalik, gałąź). Jeśli nie możemy pomóc, natychmiast informujmy policję lub straż pożarną.
Po wydobyciu z wody poszkodowanego należy okryć czymś ciepłym i szybko przenieść do ogrzewanego miejsca. Nie wolno polewać go ciepłą wodą - grozi to szokiem termicznym.