Małgorzata Rozenek-Majdan jest fanką Taylor Swift. Kto by się spodziewał? Tych obecnie w stolicy nie brakuje. Tłumnie przybyli do Warszawy na koncerty swojej idolki. Swift wystąpi aż trzykrotnie - 1, 2 i 3 sierpnia. Za każdym razem jej popisy zobaczy około 60 tys. osób. To się nazywa rozmach! Taylor na koncertach daje niezapomniany show, ale i po występach, i przed nimi ukrywa się przed wielbicielami w luksusowym hotelu Marriott. Gwiazda zajmuje dwa piętra, gdzie do prywatnej dyspozycji ma olbrzymi apartament o wielkości ok. 260 metrów kwadratowych. Jest też winda tylko dla niej. Oczywiście blisko Swift przebywa jej ochrona, bez której 34-latka nigdzie się nie rusza.

Taylor Swift w Polsce. Rozenek nie mogła sobie tego odmówić - musiała iść na jej koncert

Nie da się ukryć, że pojawienie się Taylor Swift w Polsce rodzi ogromne emocje. Ale to gwiazda naprawdę wielkiego formatu. Na samym Instagramie śledzą ją 283 mln internautów! Dla porównania instagramowe konto Małgorzaty Rozenek-Majdan, która przecież na naszym polskim gruncie jest niekwestionowaną gwiazdą, obserwuje 1,5 mln osób.

Małgorzata Rozenek, podobnie jak wiele innych znanych osób, wybrała się na koncert Taylor. Paparazzi "złapali" ją w drodze na stadion. Wyglądała perfekcyjnie! Ale czy mogła inaczej?

Rozenek w stylu Taylor Swift - cekiny i kowbojki. Zdjęcia paparazzich!

Rozenek miała na sobie kusą sukienkę z błyszczącymi elementami, do której dobrała niewielką torebkę. Wisienką na torcie były buty - bordowe kowbojki z fakturą skóry węża. Małgosia dobrała szminkę pod kolor butów i rozpuściła swoje długie włosy. Pięknie? Na pewno w stylu Taylor Swift (a według innych w stylu Dody!)

Na zdjęciach paparazzich wyraźnie widać, że 46-letnia gwiazda może pochwalić się młodzieńczą urodą. Zabiegi, którym się poddaje, naprawdę działają, a ostatnie dyskusje dotyczące jej odmienionej twarzy można zakończyć. Rozenek po prostu olśniewa. Aż trudno uwierzyć, że to ta sama kobieta, która lata temu stawiała pierwsze show-biznesowe kroki u boku Jacka Rozenka!

