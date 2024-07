W Warszawie trwa absolutne szaleństwo! Fani z Polski, ale nie tylko, odliczają godziny do koncertu Taylor Swift. Amerykańska gwiazda wystąpi na stadionie PGE Narodowy już 1 sierpnia, a także w dwóch kolejnych dniach, czyli 2 sierpnia i 3 sierpnia. Bilety na te wydarzenia wyprzedały się... rok temu! Ceny były zróżnicowane. Za najtańsze wejściówki trzeba było zapłacić około 200 zł, a za najdroższe 2 tysiące zł. Wielbiciele talentu Swift byli w stanie dać niemal każdą cenę, aby zobaczyć swoją idolkę na występie w Polsce. Jej show to nie lada gratka. Podczas każdego z trzech koncertów popisy Swift będzie oglądać aż 60 tys. osób.

Gdzie Taylor Swift zatrzyma się w czasie pobytu w Polsce?

Już wiadomo, w jakim hotelu Taylor Swift zamieszka podczas kilkudniowej obecności w Polsce. Osoby odpowiadające za jej pobyt w Warszawie zadbały o wygodę gwiazdy. Jak dowiedział się Pudelek, Taylor zatrzyma się w hotelu Marriott, a konkretnie w apartamencie prezydenckim, który jest obszerny (ma 260 metrów kwadratowych), doskonale wyposażony i oczywiście szalenie drogi. Ale nie dla Swift, choć za noc w pokoju trzeba zapłacić aż 25 tys. zł.

Zobacz także: Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Apartament prezydencki, który wynajęto dla Taylor, jest dwupoziomowy i naprawdę duży. Mieszczą się w nim dwie łazienki z wanną i prysznicem i tyle samo sypialni z garderobami, kuchnia z pełnym osprzętem, a do tego wysoki na 6 metrów salon i jadalnia. W lokum można pograć na fortepianie i oddać się pracy przy biurku. Apartament mieści się na najwyższych piętrach hotelu (a więc 40. i 41.). Te na czas pobytu Taylor Swift mają zostać zamknięte dla innych gości. Wszystko po to, aby 34-letnia piosenkarka czuła się swobodnie i nie musiała obawiać o swoją prywatność.

Apartament prezydencki w hotelu Marriott nie jest najdroższy. Dlaczego to właśnie on został wybrany przez ekipę Taylor Swift?

Apartament prezydencki w hotelu Marriott nie był najdroższy, a i tak go wybrano. Według Pudelka chodziło o bezpieczeństwo gwiazdy. Marriott posiada opcję, której brakuje innym luksusowym miejscom na mapie Warszawy. Mowa o specjalnej windzie, którą Taylor trafi wprost do swojego pokoju. To wyjątkowo ważne, aby Swift na każdym etapie podróży z czy do pokoju hotelowego czuła się w pełni bezpiecznie.

Tak wygląda apartament prezydencki w hotelu Marriott. Tu zatrzyma się Taylor Swift

W sieci (na stronie pracowni VaaV) można znaleźć zdjęcia apartamentu, w którym zamelduje się Taylor Swift. W apartamencie gościły takie znane osoby jak Joe Biden czy Luciano Pavarotti, a nawet Michael Jackson.

Zobacz także: Monika Brodka w zbroi? Tylko spójrzcie! Tak pokazała się na scenie

- (...) apartament jest połączony z innymi pomieszczeniami, które są przeznaczone dla obsługi np. osobistej ochrony. Dlatego w apartamencie są zastosowane takie rozwiązania, jak ukryte drzwi lub dodatkowe wejścia, aby usprawnić serwis apartamentu – mówił w jednym z wywiadów architekt Grzegorz Markuszewski. Apartament w 2021 r. przeszedł renowację, za którą odpowiadała pracownia VAAV.

Apartament utrzymany jest w jasnych barwach, ale z wyrazistymi, rdzawymi dodatkami. Wiele z elementów było ręcznie robionych.

Zobacz także: Michał Piróg stroi miny w gorsecie i spódnicy. Co na to internauci? Sprawdziliśmy

Zobacz więcej zdjęć. Taylor Swift w Warszawie. Tak będzie mieszkała. Zobaczcie wnętrze apartamentu prezydenckiego w hotelu Marriott

Fani i fanki Taylor Swift są jak… punkowcy? Zaskakujące porównanie Eddiego Veddera! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.