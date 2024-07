Michał Piróg i reszta ekipy "Top model" już promuje 13. edycję popularnego show dla modelek-amatorek. Na spotkaniu prasowym nie mogło zabraknąć nikogo - ani jurorów, ani tych, którzy będą działać za kulisami. Niebawem cały zespół pojawi się na ekranach telewizorów. Najnowsza odsłona "Top model" rusza już jesienią. Widzowie zobaczą znane i lubiane twarze, a także Sofię Konecką-Menescal, finalistkę 12. edycji, która będzie doradzała uczestnikom. A ci na pewno dadzą z siebie wszystko, bo w zbliżającej się edycji "Top model" główna nagroda pieniężna wyniesie aż 200 tysięcy złotych!

Michał Piróg w gorsecie. "Bo mogę"

Na wydarzeniu nie brakowało gwiazd, ale uwagę skradł Michał Piróg. Pojawił się bowiem ubrany dość ekstrawagancko. Miał na sobie długą, czarną spódnicę, do której dobrał pasiasty top na grubych ramiączkach, a całość okrasił wyrazistym dodatkiem - gorsetem. Ten pełnił funkcję estetyczną, ale może i praktyczną? Piróg gorsetem nie ścisnął się za mocno, ale być może wspierał nim kręgosłup, z którym od jakiegoś czasu ma problem.

Stylizację uzupełnił długimi, czarnymi rękawiczkami, beretem, sportowym obuwiem i srebrzystą biżuterią. Także działo się! Michał był dumny ze swojego odważnego stroju - chętnie pozował do zdjęć i stroił miny.

Sesją w czarno-białej stylizacji pochwalił się też na swoim facebookowym i instagramowym profilu. "Bo mogę" - napisał.

Piróg w gorsecie i spódnicy. Co na to internauci?

Sprawdziliśmy, jak internauci ocenili oryginalny zestaw ubrań, po który sięgnął Piróg. Zdania były podzielone, ale wielu fanów Michała było na "tak". Niektórym stylizacja przywodziła na myśl lata 90. i pokaz Jeana Paula Gaultier z Madonną w roli głównej.

"No pewnie, że można. Wszystko można i wszystkim może się to również podobać bądź nie podobać", "No i fajnie!", "A kto bogatemu zabroni?", "Madonna i Gaultier 1992 vibe", "Ale czy muszę?", "Mi ostatnio brakuje słów na to, co się dzieje", "Możesz i dobrze, rób to, co kochasz, ubieraj się w to, w czym się czujesz najlepiej. Tylko nie narzucaj tego nikomu innemu i będzie git. Niestety, myślę, że i tak Polska jest ma młoda na taką mentalność" - czytamy w sieci.

