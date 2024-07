Zofia Czerwińska ma wyjątkowy grób, widać go z daleka. A zdjęcie? "Wybrała" je za życia

Monika Brodka, choć nie pochodzi ze stolicy, jest wielką fanką Warszawy. Swój zachwyt wyraziła ostatnio, biorąc udział w projekcie WAWA. W sieci można znaleźć jej interpretację "Spotkania z Warszawą". Brodka napisała: "'Spotkanie z Warszawą' pozwala mi wyrazić zachwyt nad naszym miastem. To kolejny rozdział projektu WAWA, którego pełna odsłona już 26 lipca [wtedy premierę miała płyta Brodki - przyp. aut]. Dziękuję pani Irenie Santor za ten utwór… Teledysk był ogromnym przedsięwzięciem, prawie niemożliwym do zrealizowania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i dzięki którym Syrenka fruwała po Warszawie!". I dodała: "W ramach projektu WAWA wcielam się w postać warszawskiej Syrenki i opowiadam o trudnych losach mojego miasta".

Monika Brodka była nastolatką, gdy przeniosła się do Warszawy. Skąd?

Na teledysku można zobaczyć Brodkę wystylizowaną na waleczną Syrenkę, która ma tarczę i szablę, a jej ciało zdobi idealnie dopasowana do niego zbroja z naramiennikami. "W tym roku mija 20 lat od mojej przeprowadzki do Wawy. Ta ważna dla mnie data zbiegła się z 80-leciem wybuchu Powstania Warszawskiego. (...) stworzyłam płytę o moim mieście z całym jego chaosem, brudem i trudną historią w tle" - wyjaśniła gwiazda na swoim instagramowym profilu.

Monika Brodka nie jest warszawianką, pochodzi ze wsi pod Żywcem, jest więc góralką. Gdy miała 16 lat, wygrała trzecią edycję "Idola", nagrała płytę i związała swoje życie ze stolicą.

Monika Brodka w zbroi. Tak wyglądała na scenie

Ci, którzy wzięli udział w koncercie "WAWA", mieli okazję zobaczyć Brodkę-Syrenkę na żywo. Gwiazda śpiewała ubrana w srebrzystą górę i ciemny dół. Jeśli miała prezentować się dumnie i odważnie, to cel został osiągnięty. Stylizacja Brodki jako warszawskiej superbohaterki była doskonałym wyborem.

