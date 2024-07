Dagmara Kaźmierska straciła wszystkich. Nawet jego! Nie uwierzycie, z kim się zadaje

Jedno zdjęcie Celine Dion wywołało burzę. Internauci nie wierzyli w to, co zobaczyli

Dagmara Kaźmierska miała za sobą mroczną przeszłość, czego nie ukrywała. W 2013 r. została skazana za prowadzenie agencji towarzyskiej na trzy lata więzienia. Odsiedziała część wyroku, a po wyjściu zaczęła skupiać się na karierze. Udało jej się zdobyć popularność, trafiła do programu "Królowe życie". I choć wiadomo było, że dostała wyrok również za namawianie do pobicia, to wydaje się, że nikt nie przywiązywał wielkiej wagi do szczegółów tego, co działo się lata temu.

Dagmara Kaźmierska - wybuchła afera. O co poszło?

Kiedy w kwietniu media obiegły drastyczne informacje o brutalnym traktowaniu kobiet pracujących w agencji towarzyskiej, Kaźmierska zniknęła z życia publicznego i na jakiś czas zamilkła w mediach społecznościowych. Telewizje TTV, TVN i Polsat przestały z nią współpracować, z ramówek zdjęto programy z jej udziałem - a tych nie brakowało. Dagmara pojawiała się przecież w "Królowych życia", w "Tańcu z gwiazdami", "Dagmara szuka męża". Wszystkie show cieszyły się popularnością. Kaźmierska ma bowiem wierne grono oddanych fanów. Na samym Instagramie śledzi ją ponad milion internautów!

Kaźmierska zaliczyła też występ w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". "Jedyni, którzy mnie nie wymazali" - pisała Dagmara, która zaliczyła bolesny medialny upadek.

Dagmara Kaźmierska może liczyć na rodzinę, a co z przyjaciółmi?

Kaźmierska po aferze dała znać, że mimo skandalu i upadku w iście gwiazdorskim stylu, wciąż jest blisko ze swoją rodziną. Mamę dzielnie wspierał Conan, syn celebrytki. Nieco gorzej przedstawiała się sytuacja Dagmary i jej przyjaciół. Sama zainteresowana poinformowała o tym, że straciła przyjaciela Jacka Wójcika. Wcześniej odwróciła się od niej Edzia - przyjaciółka, którą widzowie poznali w "Królowych życia".

Teraz okazuje się, że Jacek coraz częściej spędza czas właśnie z Edzią. Pochwalił się tym w sieci. Ta dwójka nie tylko do siebie dzwoni, nie tylko spaceruje, rozmawiając, ale nawet planuje wspólne wakacje. Do czego to doszło!

Tak rodzina potraktowała Dagmarę Kaźmierską po aferze! Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń