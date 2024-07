Anna Lewandowska pokazała uściski z mężem. Nie wiedziała, co odbiło się w lustrze?

Krzysztof Rutkowski zabrał do kościoła 17 swoich samochodów. Ksiądz je poświęcił. Na uroczystości byli goście

Na profilach w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej nie brakuje jej zdjęć z treningów, codziennych ujęć z córkami czy z wakacyjnych wyjazdów całą rodziną. I choć Lewa chętnie pozuje z ukochanym u boku, to jednak zazwyczaj ich wspólne fotki są grzeczne. Ale nie tym razem!

Lewandowscy są ze sobą od 17 lat

Lewandowscy są ze sobą od lat. Kiedy się poznali, on nie był piłkarską gwiazdą, a ona nawet nie podejrzewała, że kiedyś stworzy własne "imperium" z obozami sportowymi, cateringiem i marką kosmetyczną. Mieli po 19 lat, byli dwójką zakochanych w sobie po uszy "dzieciaków", którzy uwielbiali i siebie, i sport. On trenował piłkę, ona karate. Pobrali się w 2013 r. w wieku niespełna 25 lat. Mieli przed sobą świetlaną przyszłość - nie tylko zawodową.

Od tamtej pory są nierozłączni. Anna podąża za mężem, gdy ten zmienia piłkarskie barwy, jednocześnie prężnie rozwijając własne marki. Małżonkowie wspierają się i, nawet jeśli miewają problemy w związku, absolutnie tego nie pokazują. Są przykładem pary, której można jedynie pozazdrościć.

Spoglądając na najnowsze zdjęcie tej dwójki, można odnieść wrażenie, że im dłużej są ze sobą, tym bardziej się kochają.

Anna Lewandowska czule tuli się do męża. A jego ręka...

Ostatnio Ania Lewandowska pochwaliła się fanom w sieci prywatnymi nagraniami i zdjęciami. Pokazała, jak bawią się jej córki i, jak ona sama wciąż szaleje za swoim małżonkiem, a on za nią. Dosłownie nie odrywają od siebie rąk! Na fotce widać Lewego, który czule tuli żonę, a ta odpowiada mu uściskiem i szerokim uśmiechem. Selfie aż buzuje od chemii, tym bardziej, gdy zerkniemy na to, co odbiło się w lustrze!

Lewandowska chciała to pokazać, a może nie zauważyła odbicia? W lustrze widać, gdzie Lewy, tulący żonę, trzyma dłoń. Nie jest to talia Anny, a znacznie niższe rejony. Sądzicie, że zakochani wiedzieli, co pokazują milionom wielbicieli?

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski nie rozstają się na krok. Tak się kochają!

