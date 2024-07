Ujawniono przyczynę śmierci ukochanej Clinta Eastwooda. Trudno w to uwierzyć

Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska (49 l.) jeszcze niedawno pląsała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Nic nie zapowiadało wtedy, że jej przygoda z show-biznesem miałaby się skończyć. W końcu udało jej się zdobyć ogromną popularność pomimo kryminalnej przeszłości, której wcale nie ukrywała. 49-latka ma za sobą pobyt w więzieniu, o czym mówiła otwarcie.

Przydomek Kaźmierskiej wziął się od popularnego programu, w którym brała udział - "Królowe życia". Celebrytka gościła również u "króla TVN", Kuby Wojewódzkiego. Nie kryła swojego oburzenia, gdy gospodarz przedstawił ją jako "tylko" współwłaścicielkę agencji.

Niespodziewanie, na krótko przed finałem programu Polsatu, wycofała się z walki o Kryształową Kulę z powodu kontuzji. Chwilę później portal Goniec.pl opublikował artykuł ukazujący kulisy działalności celebrytki oraz wspomnienia jednej z domniemanych ofiar Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska nadal na ekranie

Po publikacji tekstu wszyscy zaczęli odwracać się od "królowej życia", a z sieci zniknęły programy z jej udziałem. Nie można już zobaczyć m.in. jej występu w programie Kuby Wojewódzkiego czy tanecznych umiejętności, które zaprezentowała w show Polsatu. Początkowo Kaźmierska nie odnosiła się do oskarżeń i po cichu wyjechała z Polski do Egiptu, gdzie prowadzi swój interes. W końcu przerwała milczenie i od tamtej pory czasami nawiązuje do skandalu na w swoich relacjach na Instagramie.

23 lipca opublikowała w swoich mediach społecznościowych krótkie nagrania, na których widoczny jest ekran telewizora. Okazuje się, że nie wszystkie stacje zdecydowały się na usunięcie programów z udziałem Kaźmierskiej. W jednej z nich można ją było zobaczyć w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Nie umknęło to samej zainteresowanej. Właśnie fragmentami tego programu Kaźmierska podzieliła się ze swoimi fanami na Instagramie. Dodała również wymowny komentarz: "Jedyni, którzy mnie nie wymazali".

