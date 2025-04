Śląsk znika z mapy Polski. "Fundamentalna zmiana dla kształtowania wspólnoty"

Spis treści

Wielkie zmiany w podziale administracyjnym Polski. Województwo śląskie do likwidacji?

Temat zmian w strukturze województw w Polsce od lat przewija się w debacie publicznej. W ostatnim czasie szczególnie głośno jest w sprawie województwa śląskiego, które może zniknąć z mapy naszego kraju. Okazuje się bowiem, że mieszkańcy wielu części tego regionu od dawna wyrażają niezadowolenie z obecnego podziału administracyjnego, który ich zdaniem nie odzwierciedla ani historii, ani lokalnej tożsamości. Coraz częściej mówi się o potrzebie korekty granic, a nawet utworzenia nowego województwa. Teraz sprawa może nabrać realnych kształtów, ponieważ do Sejmu wpłynęła petycja.

Województwo śląskie zniknie z mapy Polski? Dokument wpłynął do Sejmu

Śląsk znika z mapy Polski - to scenariusz autorów petycji, która całkiem niedawno wpłynęła do Sejmu. Pomysłodawcy postulują zmianę nazwy województwa śląskiego na województwo śląsko-małopolskie. Jak wskazano w dokumencie, jest to zmiana "fundamentalna dla kształtowania wspólnoty samorządowej", której potrzebuje wielu mieszkańców obecnego województwa śląskiego.

Od 1999 roku, kiedy wprowadzono obecny podział administracyjny, województwo śląskie obejmuje również tereny Zachodniej Małopolski. To właśnie ten fakt jest źródłem niezadowolenia i poczucia dyskryminacji wśród osób, które nie identyfikują się z tożsamością śląską. Petycja w tej sprawie, złożona w Sejmie 17 lutego 2025 roku, została skierowana do Komisji Petycji. Pozytywne rozpatrzenie i przejście do dalszych prac legislacyjnych otworzyłoby drogę do utworzenia województwa śląsko-małopolskiego.

[...] część ziem leżących obecnie w granicach województwa śląskiego w przeszłości należała do Małopolski, a proces kształtowania dzielnicy małopolskiej rozpoczął się już w XIV wieku - czytamy w petycji, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Autorzy petycji argumentują, że nazwa województwa powinna odzwierciedlać jego geografię i historię, a przykład województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego pokazuje, że dwuczłonowa nazwa może być kompromisem satysfakcjonującym wszystkie strony. Jaka więc przyszłość czeka mieszkańców tego regionu? Na ten moment wiadomo, iż Sejm ma 3 miesiące na rozpatrzenie petycji, ma jednak również możliwość przedłużenia czasu o kolejne trzy miesiące, więc musimy uzbroić się w cierpliwość.

