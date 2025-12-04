Arcybiskup Andrzej Przybylski udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Dyspensa obowiązuje w piątek 5 grudnia 2025 roku na terenie archidiecezji katowickiej w związku z uroczystościami barbórkowymi.

Osoby, które skorzystają z dyspensy, są zachęcane do podjęcia w zamian czynu charytatywnego lub modlitwy.

Ważna wiadomość dla wszystkich wiernych z archidiecezji katowickiej oraz osób, które będą przebywać na jej terenie na początku grudnia 2025 roku. W związku z uroczystościami barbórkowymi, które na Śląsku mają wyjątkowo uroczysty charakter, arcybiskup Andrzej Przybylski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 5 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że tego dnia katolicy na terenie diecezji będą mogli bez grzechu spożywać mięso.

- Tych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła - czytamy w dekrecie arcybiskupa Przybylskiego.

Decyzja arcybiskupa to ukłon w stronę tradycji i kultury regionu, w którym Barbórka, czyli wspomnienie św. Barbary z Nikomedii, jest jednym z najważniejszych dni w roku. Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, a w Polsce czczona jest przede wszystkim jako opiekunka górników, hutników, flisaków i marynarzy. Uroczystości barbórkowe na Śląsku to czas hucznych obchodów, spotkań i biesiad, które często odbywają się w okolicach 4 grudnia. W 2025 roku obchody te zbiegną się z piątkiem, dniem, w którym katolików obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

Pierwsza dyspensa arcybiskupa Przybylskiego

Arcybiskup Andrzej Przybylski na czele archidiecezji katowickiej stoi od niedawna. Na tę funkcję pod koniec sierpnia mianował go papież Leon XIV, a ingres odbył się na początku października. Wcześniej duchowny był biskupem pomocniczym częstochowskim. Poprzednim metropolitą katowickim był abp Adrian Galbas, który został następnie przeniesiony do Warszawy.

