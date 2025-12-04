Górnicy zacierają ręce po decyzji arcybiskupa. Duchowny zrobił to po raz pierwszy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-04 8:36

Zgodnie z decyzją arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego w piątek, 5 grudnia na terenie archidiecezji katowickiej będzie obowiązywała dyspensa od zakazu jedzenia mięsa. To gest zwłaszcza w kierunku górników, który dzień wcześniej świętują Barbórkę. Dla abp. Przybylskiego jest to pierwsza dyspensa od momentu objęcia katedry w Katowicach.

Arcybiskup Andrzej Przybylski

i

Autor: Archidiecezja Katowicka/ Materiały prasowe
  • Arcybiskup Andrzej Przybylski udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  • Dyspensa obowiązuje w piątek 5 grudnia 2025 roku na terenie archidiecezji katowickiej w związku z uroczystościami barbórkowymi.
  • Osoby, które skorzystają z dyspensy, są zachęcane do podjęcia w zamian czynu charytatywnego lub modlitwy.

Decyzja arcybiskupa na Barbórkę! Jest dyspensa na piątek

Ważna wiadomość dla wszystkich wiernych z archidiecezji katowickiej oraz osób, które będą przebywać na jej terenie na początku grudnia 2025 roku. W związku z uroczystościami barbórkowymi, które na Śląsku mają wyjątkowo uroczysty charakter, arcybiskup Andrzej Przybylski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 5 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że tego dnia katolicy na terenie diecezji będą mogli bez grzechu spożywać mięso. 

- Tych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła - czytamy w dekrecie arcybiskupa Przybylskiego.

Decyzja arcybiskupa to ukłon w stronę tradycji i kultury regionu, w którym Barbórka, czyli wspomnienie św. Barbary z Nikomedii, jest jednym z najważniejszych dni w roku. Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, a w Polsce czczona jest przede wszystkim jako opiekunka górników, hutników, flisaków i marynarzy. Uroczystości barbórkowe na Śląsku to czas hucznych obchodów, spotkań i biesiad, które często odbywają się w okolicach 4 grudnia. W 2025 roku obchody te zbiegną się z piątkiem, dniem, w którym katolików obowiązuje post od pokarmów mięsnych. 

Polecany artykuł:

Śląska trójka najlepsza do życia. Te miasta to słuszny wybór

Pierwsza dyspensa arcybiskupa Przybylskiego

Arcybiskup Andrzej Przybylski na czele archidiecezji katowickiej stoi od niedawna. Na tę funkcję pod koniec sierpnia mianował go papież Leon XIV, a ingres odbył się na początku października. Wcześniej duchowny był biskupem pomocniczym częstochowskim. Poprzednim metropolitą katowickim był abp Adrian Galbas, który został następnie przeniesiony do Warszawy.

Super Express Google News
80-latek potrącił pieszego i przejechał po ofierze. Wszystko widać na nagraniu
QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10
Pytanie 1 z 10
Kto ma prawo udzielić bierzmowania?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki