Dagmara Kaźmierska szuka męża. Gwiazda "Królowych życia" robi to na oczach widzów. Nie krępuje się

„Dagmara szuka męża” to reality show, w którym Dagmara Kaźmierska poszukuje swojej drugiej połówki. W tym celu przemierzy Polskę, próbując znaleźć kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

Czasem, by znaleźć miłość, trzeba zwiedzić cały kraj. Trójka bohaterów pokonuje ponad 10 tysięcy kilometrów, spotykając się z kandydatami z różnych regionów Polski - od Podlasia po wyspę Uznam i Świnoujście. Odwiedzają małe wioski i duże miasta, gospodarstwa rolne, parki miejskie, kopalnie, bazary i lokalne potańcówki. Swaci prezentują Dagmarze kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostają krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co prowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji.

Każdemu z wybranych przez syna i przyjaciela mężczyzn Dagmara daje szansę. Panowie mają pełną swobodę co do wyboru miejsca spotkania i pomysłu na randkę, by mogli zaprezentować się od najlepszej strony. Czy Dagmara odnajdzie idealnego kandydata?

Galeria: Dagmara Kaźmierska szuka męża. Robi to na oczach widzów