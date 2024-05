Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego padła na kolana przed ukochaną. Oświadczyny przyjęte, będzie ślub?

Sacha Kowalewski zawodowo poszła w ślady słynnego dziadka. Córka Wiktora, pierworodnego syna aktora ze związku z kubańską tancerką Vivian Rodriguez jest zawodową aktorką. Ukończyła wydział teatralny uniwersytetu w San Diego oraz Ruskin School of Acting, a na koncie ma również rolę w polskiej produkcji "Prodceder", gdzie zagrała razem z dziadkiem.

Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego oświadczyła się swojej ukochanej

Kobieta na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest aktywna w mediach społecznościowych. O swoich zaręczynach również poinformowała na Instagramie. W poście wrzuciła uwieczniony na fotografii moment, kiedy klęknąwszy na jedno kolano, poprosiła swoją wybrankę Marcelę o rękę. Na pozostałych zdjęciach widzimy już uśmiechnięte narzeczone, a na serdecznym palcu wybranki Sachy Kowalewski błyszczy piękny pierścionek z brylantem. "Niespodzianka! Jesteśmy zaręczone!!! Wczoraj poprosiłam Marcelę o rękę w miejscu, w którym po raz pierwszy spotkaliśmy się z przyjaciółmi i rodziną. Na naszej pierwszej randce zwróciłam się do niej i powiedziałam: "Mam co do ciebie dobre przeczucia". Wychodzi na to, że miałam rację" - pisze Sacha. Pod postem pojawiły się życzenia i gratulacje.

