Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich trwała naprawdę długo, więc niektórych widzów mogła znużyć, mimo tego, że na ekranach telewizorów wciąż coś się działo. Ale gdy kamery pokazały przystojnego śpiewaka operowego ubranego w strój stylizowany na historyczny, Polacy musieli nadstawić uszu. Jakub Józef Orliński był bowiem jedynym naszym rodakiem, który wystąpił w części artystycznej gali. Ci, którzy zaczęli się nudzić podczas transmisji, na pewno otrzeźwieli, gdy komentatorzy poinformowali, że tancerz breakdance'owy i wokalista w jednym pochodzi właśnie z naszego kraju.

Wybitny Polak uświetnił swoim występem galę, poszło mu wyśmienicie! Zaśpiewał utwór "Viens, Hymen" z opery "Les Indes galantes", czyli "Zamorskich zalotów". Nie jest to rzecz powszechnie znana, dlatego tym bardziej warto obejrzeć popisy Orlińskiego jeszcze raz - wideo znajdziecie na końcu.

Kim jest Jakub Józef Orliński?

33-letniego śpiewaka nie wszyscy znają, bo specjalizuje się w muzyce, która niestety nie porywa mainstreamowych tłumów. Ale jest wybitny w tym, co robi, więc jego nazwisko warto zapamiętać. Wokalista czasem pojawia się u boku takich nazwisk jak Julia Wieniawa czy Małgorzata Foremniak. Niektórzy mogą sądzić, że to nie on jest w tych duetach gwiazdą. To błąd! Jakub Józef Orliński jest prawdziwą gwiazdą w operowym świecie.

Jakub urodził się w 1990 r., w grudniu skończy 34 lata. Jego rodzice zajmują się grafiką, dziadkowie architekturą, on ma talent muzyczny, ale i taneczny, co daje zaskakujące połączenie. Orliński śpiewa partie operowe, tańcząc breakdance! Swoją drogą ten rodzaj tańca (breaking - tak brzmiała jego oryginalna nazwa) w tym roku po raz pierwszy będzie dyscypliną olimpijską.

Jakub Józef Orliński - kiedy zaczął śpiewać?

Śpiewać zaczął wcześnie, bo jako 8-latek. Nigdy nie przestał. Skończył studia w klasie śpiewu i od dekady robi karierę jako śpiewak operowy. Gdy wyjechał do USA, uczył się w Julliard School of Music. Śpiewa i w Polsce, i poza granicami. W 2020 r. otrzymał Paszport "Polityki" "za niepospolitą umiejętność poruszania emocji w interpretacjach muzyki dawnej. Za piękny głos, charyzmę estradową, pracowitość, ambitne kształtowanie repertuaru i pokorę wobec muzyki".

Od kiedy Orliński tańczy?

Jakub Józef Orliński śpiewa od dziecka, ale naukę tańca rozpoczął dopiero jako 19-latek. Szybko stało się jasne, że i tu wykazuje ponadprzeciętne umiejętności. Jak tylko opanował breaking, zaczął sięgać po nagrody.

Talent i coraz bardziej rozpoznawalne nazwisko wykorzystał, biorąc udział we współpracach z popularnymi markami. Można było zobaczyć go np. w filmie reklamowym Netfliksa, gdzie tłumaczył, jak powinniśmy zachowywać się w filharmonii.

Jakub Józef Orliński w sieci. Co za sylwetka!

Próbki umiejętności kontratenora znajdziecie na jego kanale na YouTubie. Nagrania mają nawet setki tysięcy odtworzeń. I słusznie! Na Instagramie zgromadził wokół siebie społeczność liczącą 222 tys. osób. Fanom pokazuje kadry zza kulis, na jego profilu nie brakuje też zdjęć eksponujących umięśnioną klatkę piersiową.

Internauci komentują popisy Orlińskiego na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich

"Wspaniały artysta, niepowtarzalny talent. Jest bardzo znany za granicą, tylko my Polacy mało o nim wiemy. Takie mamy media i słabe zainteresowania. Brawo, piękny występ", "Piękny występ, śpiew i prezencja. Klasa sama w sobie. Brawo Jakub jesteśmy z Ciebie dumni", "Nasza duma. Absolutnie wyjątkowy artysta", "Już dość długo jestem oczarowana tym głosem! Brawa!", "Zjawiskowy artysta. Pięknie" - czytamy w komentarzach na facebookowym profilu kanału Eurosport Polska.

Orlińskiego można posłuchać na żywo. W sierpniu i wrześniu odwiedzi kilka europejskich miast. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej śpiewaka.

Tak wygląda Jakub Józef Orliński. 33-latek zachwycił na gali otwarcia igrzysk olimpijskich!

