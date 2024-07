Pierwszy uczestnik 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To znany aktor

Iwona Węgrowska ma na koncie kolejną piosenkę, do której powstał też klip. "Już za chwilę, za momencik premiera teledysku 'Na Zawsze'. W duecie z Pawłem Markiewiczem. Bądźcie czujni kochani i dawajcie znać, co myślicie o piosence. Liczę na to, że się spodoba. W teledysku udział wzięli wspaniali aktorzy Magda Modra i Marek Krupski" - napisała Iwona Węgrowska na swoim instagramowym profilu.

Iwona Węgrowska z nowym utworem. Teledysk burzy krew

Piosenka opowiada oczywiście o miłości, a w teledysku widzowie mogą zobaczyć trudną miłosną historię pary odgrywanej przez Modrą i Krupskiego. Co ciekawe, ta dwójka naprawdę jest małżeństwem! W sieci pojawił się nie tylko teledysk, można też obejrzeć mnóstwo zdjęć zza kulis. Widać na nich pełną emocji Węgrowską, ale również Modrą i jej męża. Co się między nimi działo na planie? Tę chemię czuć z daleka.

Na fotkach oglądamy zakochaną parę, która tarza się w pościeli i czule obejmuje na schodach, ale na wideo widać również scenę "walki". Modra uderza bowiem swojego partnera w twarz. Ta historia nie kończy się dobrze.

Magda Modra wraca do show-biznesu? Kiedyś była gwiazdą

Blisko 44-letnia Magda Modra gra w klipie główną rolę zakochanej kobiety, której ukochany nie traktuje poważnie. Ta rzuca mu więc pierścionkiem w twarz i odchodzi. Modra, o której ostatnio było dość cicho, wcześniej była dobrze znana wielu widzom. 23 lata temu pojawiła się w programach "Gladiatorzy", "Łysi i Blondynki", "Bar". Szybko stała się ulubienicą publiczności, więc postanowiła wykorzystać swoje pięć minut sławy.

Prowadziła programy telewizyjne, brała udział w rozbieranych sesjach.

Modra prywatnie. Jest mamą dorosłej córki!

W 2007 r. jej życie mocno się zmieniło. To właśnie wtedy wyszła za mąż za Marka Krupskiego. Od tamtej pory są nierozłączni, a 17 lat po ślubie pokazali się w teledysku Węgrowskiej. Modra i Krupski w klipie kłócą się i rozstają, w prawdziwych życiu wspierają i wspólnie wychowują dzieci. Ich starsza córka ma już 18 lat, a młodsza 10.

Iwona Węgrowska jest przerażona. Lekarze powiedzieli jasno: grozi jej straszna choroba. "Mam dla kogo żyć"