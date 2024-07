QUIZ. Czy znasz imiona polskich piosenkarzy? Dopasuj ich do nazwisk

Joanna Opozda, jak to kobieta pracująca, żadnych wyzwań się nie boi. 36-latka, która spełnia się i jako aktorka, i jako mama, już niebawem włoży mundur i stawi się w koszarach. Jej zmagania będzie można śledzić w programie stacji TTV "Nasi w mundurach". Na dodatek Opozda przejdzie wymagające szkolenie wojskowe bez pary. Jest jedyną uczestniczką, która zdecydowała się wejść do show bez partnera, który byłby dla niej oparciem w trudnych chwilach. A tych prawdopodobnie nie zabraknie.

Joanna Opozda w koszarach. Kiedy startuje show "Nasi w mundurach"?

"Jedyna uczestniczka, która zdecydowała się na szkolenie wojskowe… bez pary. Na co dzień matka samotnie wychowująca 2,5-letniego synka. Trudności życia codziennego nie załamały jej, a wręcz przeciwnie - dodały wiary i pewności siebie. Mimo że w koszarach nie będzie wspierał jej nikt bliski, Joanna może okazać się czarnym koniem trzeciej edycji i sprawić niejedną niespodziankę" - czytamy na instagramowym profilu stacji TTV, gdzie będzie emitowany program "Nasi w mundurach".

Trzecia edycja show ruszy jesienią.

Joanna Opozda w koszarach zameldowała się ostatnia. Kto jeszcze wystąpi?

W tegorocznej jesiennej edycji programu "Nasi w mundurach" będzie można śledzić wojskowe zmagania 10 innych osób, które wejdą do show w parach. Będą to: Maria Kwella i Marek Kudela, bohaterowie lubianego formatu "Gogglebox. Przed telewizorem", Leon Myszkowski i Stanisław Myszkowski - synowie Justyny Steczkowskiej oraz Macieja Myszkowskiego, Karolina Kuczyńska i Davina Reeves Ciara - mamy, które poznały się na planie "Back to school. Prawdziwy egzamin", Julia Pawłowska i Robert Pawłowski - małżeństwo z programu "Zakupy w ciemno", a także Jakub "Felek" Feliński i Konrad "Marian" Mariański - przyjaciele dobrze znani widzom "Gogglebox. Przed telewizorem".

Komu będziecie kibicować?

Niewiarygodne, co Joanna Opozda wyprawiała na imprezie, gdy nikt nie patrzył! Miała pecha, zrobili jej zdjęcia z ukrycia