Justyna Steczkowska ma troje dzieci z Maciejem Myszkowskim. Są nimi: Leon Myszkowski, Stanisław Myszkowski oraz Helena Myszkowska. Leon jest już znany szerszej publiczności, ponieważ początkujący DJ wielokrotnie pojawiał się w towarzystwie znanej mamy. Występował też w mediach samodzielnie, udzielając wywiadów na temat swojego życia prywatnego czy muzycznych planów zawodowych. I choć jego młodszy brat, Stanisław Myszkowski, też miewał epizody w mediach, to jednak nie funkcjonował w nich na stałe. Teraz wchodzi do show-biznesu, w tym samym roku, w którym skończył technikum i myśli o dalszej edukacji w obszarze żywienia. Zarówno on, jak i Leon, uwielbiają gotować i łowić ryby. Czy te umiejętności przydadzą im się w reality show, w którym mają wystąpić wspólnie, jako bracia? Justyna Steczkowska z pewnością będzie śledzić ich poczynania. Panowie pojawią się w telewizji TTV w programie "Nasi w mundurach". O co chodzi? Szczegóły poniżej.

Młodszy syn Steczkowskiej wchodzi do show-biznesu! Wystąpi w reality show. Twarz ma po mamie

Leon Myszkowski jest bardziej podobny do ojca, Macieja Myszkowskiego. Z kolei Stanisław Myszkowski ma urodę ewidentnie po mamie, zwłaszcza, gdy spojrzymy na jego rysy twarzy. Obaj panowie wystąpią w programie TTV "Nasi w mundurach". W ramach zapowiedzi ich udziału, stacja napisała parę zdań o ich zainteresowaniach czy relacji, jaka łączy braci.

- Leon, jak na starszego brata przystało, wspiera Stanisława na każdym kroku. Stanisław z kolei podziwia Leona, który imponuje mu swoim opanowaniem - czytamy w poście zamieszczonym na Instagramie.

Program "Nasi w mundurach" to polska wersja norweskiego formatu "Celebrity Task Force", w ramach której uczestnicy przechodzą wymagające szkolenie wojskowe. Premiera ma nastąpić jesienią w TTV. "Są w różnym wieku, mają odmienne poglądy i doświadczenia. Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel – ukończenie wojskowego szkolenia! Nie będzie lekko! Na wodzie, lądzie oraz w powietrzu – uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach. Pod okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem, będą trenować wytrwałość i przełamywać własne słabości. Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich", zaznaczono w opisie programu.

W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli przystąpić do finałowego zadania. Który z nich wytrwa najdłużej? Wkrótce się przekonamy.

