Wakacje z gwiazdami kosztują majątek! Marek Kondrat to rekordzista. A ile za wyjazd z Opozdą lub Kurdej-Szatan? Lepiej usiądźcie

Łzy same cisną się do oczu

Joanna Opozda, Basia Kurdej-Szatan i Dawid Kwiatkowski zarabiają na wakacyjnych wyjazdach z Polakami

A co tak będą siedzieć latem w domu. Albo nie daj Boże wyjeżdżać na wakacje, za które będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Gwiazdy mają niezłe sposoby, żeby nie wydawać na swój własny urlop - a jeszcze nieźle na nim zarobić. Joanna Opozda (36 l.) w zeszłym roku była główną „atrakcją” 11-dniowego wyjazdu na Bali zorganizowanego przez jedno z biur podróży. Obecność aktorki na wycieczce miała zachęcać kobiety do skorzystania z oferty biura. Cena wyjazdu wyniosła 1790 dolarów, czyli 7400 zł.

W tym roku to samo biuro zaproponowało wyjazd Barbarze Kurdej-Szatan (38 l.). Aktorka właśnie przebywa z grupką Polek na indonezyjskiej wyspie. Razem jadają posiłki, uprawiają jogę i pluskają w Oceanie Indyjskim. Co ciekawe, wyjazd z Kurdej-Szatan był tańczy od tego z Opozdą. Trzeba było zapłacić za niego „jedyne” 1550 dolarów, czyli 6250 zł.

Marek Kondrat (73 l.), który już lata temu porzucił aktorstwo na rzecz biznesu winiarskiego, organizuje zaś wyjazdy do najpiękniejszych winnic w Europie i Ameryce. Jeszcze do niedawna sam był atrakcją niektórych z tych wyjazdów. Razem z innymi smakoszami wina potrafił godzinami rozmawiać o tzw. napoju bogów. Nie są to jednak tanie rzeczy. Tegoroczny wyjazd do Chile i Argentyny kosztował aż 30 tys. zł.

Viki Gabor i Dawid Kwiatkowski organizują obozy dla dzieci

Młodsi także znajdą coś dla siebie w ofertach wakacyjnych naszych gwiazd. Dawid Kwiatkowski (28 l.) już od lat organizuje dla swoich wiernych fanek kolonie, podczas których mają zajęcia artystyczne i przeróżne warsztaty - np. dziennikarskie. Wyjazd na taki obóz kosztuje aż 3300 zł. Ale to jeszcze nic. Wokalista organizuje też obozy językowe. Dwutygodniowa nauka języka angielskiego na Malcie kosztowała 7000 zł.

W tym roku na dwa turnusy swoich obozów zaprasza też Viki Gabor (16 l.). Pierwszy z nich potrwa zaledwie pięć dni. Drugi zaś sześć. Jednak sama wokalistka przyjedzie do fanów tylko na dwa dni. Za to ma być wtedy w pełni do ich dyspozycji. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić z nią wywiad, zrobić sobie zdjęcie i dostać autograf. Koszt takiej przyjemności to dokładnie 2148 zł. Za dodatkową opłatą fani dostaną czapeczkę, koszulkę i bidon.

Warto tyle zapłacić za towarzystwo gwiazdy na wakacjach? Okazuje się, że tak, bo chętnych nie brakuje.

