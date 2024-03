Szok, jak zmienił się Marek Kondrat! Nowe nagranie może zaskakiwać!

Co się stało?

Marek Kondrat na nowym nagraniu

Marek Kondrat, który uchodził swego czasu z jedną z największych gwiazd polskiego kina i jednego z najzdolniejszych aktorów w kraju, od 2010 roku nie pojawił się na naszych ekranach w żadnej roli. Fani muszą obejść się smakiem i oglądają go jedynie w reklamach banku, którego twarzą jest od wielu lat. Uczynił z tego swoje głównie źródło utrzymania, a zawodowo związał swoje życie z ukochanym trunkiem - winem. Biznes prowadzi wraz z żoną, Antoniną.

Widzowie, którzy widują go w reklamach, mogą być nieco zaskoczeni najnowszym nagraniem z udziałem Kondrata. Wystąpił w krótkiej rozmowie o winach na instagramowym profilu "Kukbuk" i trudno nie zauważyć, że nieco zeszczuplał. Na szczęście uśmiech nie schodzi z twarzy 73-latka, gdy opowiada o swojej pasji - winach. Zdradził między innymi jakie było najdroższe wino którego kosztował w życiu i najtańsze wino, jakim miał okazję się raczyć...

"Szkwał. 12,50 zł, albo nawet mniej..." - rzekł szczerze ubawiony Kondrat.

Marek Kondrat i Antonina Turnau

Niewątpliwie w dobrej formie utrzymują Marka Kondrata młoda żona - Antonia Turnau oraz córeczka, Helenka. Antonina ma 35 lat, więc jest ponad dwukrotnie młodsza od męża, za którego wyszła w 2015 roku w atmosferze skandalu. Media rozpisywały się o tym, jak to córka przyjaciela Kondrata, Grzegorza Turnaua, najpierw jako dziecko mówiła do aktora "wujku", by z czasem zostać jego kochanką... a potem życiową partnerką i matką jego trzeciego dziecka. Para pobrała się w 2015 roku, a w 2018 przyszła na świat ich pierwsza córka - dziś 6-letnia Helena.

Marek Kondrat wziął ślub z kobietą młodszą o 38 lat, a ona urodziła mu dziecko! Polacy w szoku

Wygląda jednak na to, że do dziś wszystkie relacje rodzinne zostały ułożone i partnerzy podjęli dobrą decyzję.