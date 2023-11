Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. I chociaż mamy jeszcze kalendarzową jesień, aura jest już zimowa. Kto może, ucieka w tropiki. Joanna Opozda już kilka miesięcy temu reklamowała wyjazd na Bali ze swoim udziałem. „Asia zabierze Was na wyprawę na Bali, aby pokazać Wam najpiękniejsze miejsca na tej wyspie!" - mogliśmy przeczytać na stronie organizatora wycieczki. Uczestniczki wyjazdu musiały liczyć się ze sporymi kosztami.

Cena wyjazdu to 1790 dolarów, czyli 7400 zł. W cenie jest zapewniony transfer z lotniska, zakwaterowanie w pokoju, wyżywienie, bilety wstępu do najważniejszych atrakcji i oczywiście towarzystwo Opozdy. Za przelot musimy jednak zapłacić sami, a to dodatkowe 5-6 tys. złotych. Gdy podsumujemy wszystkie wydatki, wychodzi nam ponad 13 tys. zł.

Joanna Opozda zarabia na urlopie. Padliśmy po usłyszeniu, co robi na Bali. Taka to pożyje!

Oczywiście nie wszystkie panie zapłaciły za wyjazd. Aktorka nie tylko otrzymała wyjazd za darmo, ale też zarobiła na jego promowaniu. To jednak nie koniec. Korzystając z okazji, na bieżąco reklamuje produkty, których jest twarzą. Ona to ma głowę do interesów.