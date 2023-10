Sandra Kubicka źle się poczuła w trakcie nagrań! Pilnie trafiła do szpitala!

Chwilę po rozstaniu z Antkiem Królikowskim (34 l.) aktorka znalazła sobie czasochłonne zajęcie – wiosną ubiegłego roku kupiła segment pod Warszawą i zajęła głowę jego remontem. - Znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do was ze specjalnego miejsca. Z mieszkania, w które włożyłam wszystkie swoje oszczędności życia. To taka inwestycja moich marzeń. Patrzę na ogródek, który na razie wygląda, jak duża piaskownica dla Vincenta, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju – mówiła w kwietniu ubiegłego roku.

Na swoim profilu na Instagramie Joanna Opozda pokazywała na bieżąco kolejne etapy remontu i urządzania czterech kątów. Przy okazji mogła zareklamować produkty, które otrzymała w ramach współpracy z różnymi markami.

Joanna Opozda mieszka już w nowym domu. Na urządzenie wydała fortunę, a i tak pojawiły się problemy

A teraz wreszcie zamieszkała w nowym gniazdku pod lasem. Kilka dni temu przywitała stamtąd nawet swoich fanów. - Udało mi się przeprowadzić, nie było to proste. Wciąż jest wiele rzeczy do zrobienia. Mam problemy z hydrauliką, elektryką, nie mam internetu, ale cieszę się, że się udało - powiedziała w relacji.

Ostatnio spotkaliśmy aktorkę na zakupach. Opozda jeździła od sklepu do sklepu, by kupić kilka niezbędnych dodatków. Odwiedzała popularne sieciówki, w których można znaleźć oryginalnie wyglądające rzeczy w rozsądnych cenach. Niestety, sama musiała dźwigać ciężkie torby…

Według ustaleń „Super Expressu”, segment pod Warszawą, który kupiła Joanna, ma niewiele ponad 100 m2 i kosztował ok. 800 tys. zł. Do tego trzeba dodać koszt remontu, który przy obecnych cenach można szacować na ok. 700 tys. zł.

Zaradna ta Joanna.

