Roksana Węgiel poprawiała urodę? "Twarz się zmienia, a ja bardzo schudłam"

Zabiegi medycyny estetycznej wśród gwiazd cieszą się ogromną popularnością. Większość celebrytów dąży do idealnego wyglądu, a także chce zachować młodość na lata. W sieci coraz częściej pojawia się informacja na temat tego, że młodziutka Roksana Węgiel skorzystała z tego typu poprawek.

Roksana Węgiel poprawiała urodę?

Roksana Węgiel nie tylko pięknie śpiewa, ale również doskonale tańczy. Udowodniła to w ostatnim sezonie "TzG", gdzie wierni fani mogli podziwiać ją przez wiele odcinków. Chociaż mogłoby się wydawać, że większość internautów zwraca uwagę na śpiew dziewczyny, to zdarzają się również i tacy, którzy parzą tylko na wygląd 19-latki. To właśnie ci drudzy mają co do niego kilka zastrzeżeń.

Wielu internautów zasugerowało niedawno, że Roxie powiększyła usta. Do plotek w najnowszym wywiadzie odniosła się główna zainteresowana.

"To śmieszne. Niech każdy się zajmie swoim życiem, swoimi ustami" - mówiła w rozmowie z portalem pomponik.pl.

W dalszej części rozmowy została zapytana wprost, czy nie poprawiała urody. Okazuje się, że zmiana rysów twarzy to efekt uboczny odchudzania.

"Nie. (...) Ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego - twarz się zmienia, ja też bardzo schudłam przy "Tańcu z gwiazdami" (...), po prostu tak wyglądam" - odpowiedziała Roksana.

Węgiel zostało zadane również pytanie o jej stosunek do poprawek. Okazuje się, że nie ma z tym problemu. Dla niej ważne jest to, aby każdy czuł się ze sobą dobrze.

"Absolutnie nie mam nic przeciwko, moim zdaniem niech każdy sobie robi, co chce, jeśli ma się poczuć lepiej" - odpowiedziała Roksana Węgiel.

