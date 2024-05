Roksana Węgiel i Kevin Mglej niedawno potwierdzili to, o czym media huczały już od kilku tygodni, mianowicie: ślub. Okazało się jednak, że uroczystość miała jedynie charakter cywilny, ponieważ kościelnego z uwagi na dłuższą i bardziej skomplikowaną organizację nie udałoby się im zrobić "na czas". A bardzo zależało im na udziale babci Kevina, która borykała się z problemami zdrowotnymi. Kobieta zmarła niedługo po ślubie cywilnym, lecz zdążyła cieszyć się szczęściem wnuka razem z nim i jego wybranką. Teraz Roxie Węgiel, wolna od udziału w programie "Taniec z Gwiazdami", może w pełni skupić się na przygotowaniach do drugiej uroczystości z Kevinem Mglejem, czyli ślubu kościelnego. W międzyczasie internetowi śledczy postanowili przyjrzeć się temu, gdzie konkretnie 19-latka wzięła ślub ze starszym partnerem. Jak donosi Jastrząb Post, fotografia, jaką para wrzuciła do mediów społecznościowych, została zrobiona przed Urzędem Stanu Cywilnego w Wołominie. Portal złośliwie stwierdził nawet, że jest to miejscowość, która "niekoniecznie kojarzy się romantycznie". - Jednak dla Roxie Węgiel i Kevina Mgleja zapewne nie ma to większego znaczenia - czytamy.

Wydało się, gdzie Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub! "Niekoniecznie romantycznie"

Trudno oczekiwać, by urząd stanu cywilnego miał być jakimś szczególnie urokliwym miejscem. "Urząd jak urząd", chciałoby się rzec. Zresztą Węgiel i Mglej wydają się bardzo zadowoleni z tego, jak wszystko przebiegło i to jest najważniejsze. Ich huczne przygotowania do części kościelnej, czyli de facto drugiego ślubu, każą również sądzić, że impreza odbędzie się z pompą i "na bogato". Czy tak faktycznie będzie? Czy Mglej i Węgiel "zaproszą" media, jak robią to niektórzy celebryci? Czy zdradzą, gdzie zamierzają się bawić - przynajmniej po imprezie? Na te wszystkie pytania poznamy odpowiedź już niebawem. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z miejsca, w którym Roxie Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie cywilne "tak".

