QUIZ. Huczne romanse gwiazd PRL. Pamiętasz te skandale? Ustrzelisz 7, jesteś mistrzem!

jkk 5:10

Ależ dziś mamy pełen miłości QUIZ! Tymi skandalami, zdradami, ślubami i rozstaniami żył cały PRL! W tamtych czasach, kiedy w telewizji mieliśmy zaledwie dwa kanały, każdy romans rósł do rangi światowego wydarzenia. Kalina Jędrusik, Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski to były nazwiska, które wciąż pojawiały się na miłosnej "tapecie", a to zaledwie "wierzchołek góry lodowej". Ciekawe, jak dobrze pamiętasz te historie. Jak odpowiesz na 7 pytań, jesteś mistrzem wiedzy o romansach PRL!