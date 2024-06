Mr Sebii – gwiazdor disco polo został dziadkiem, a 8 miesięcy temu ojcem! Jest dopiero po 30-stce!

Mówi się, że rodzina to jest siła. Wie o tym doskonale Mr Sebii. Twórca takich hitów jak: “Na gondoli”, czyli słynna "Cipuleńka", „Nie szukaj mnie”, „Kolanko”, „Ona jest cudowna i wspaniała” czy „Niezłe ziółko” jeszcze nie ma czterdziestu lat a już został dziadkiem. Mamą została, bowiem jego najstarsza córka Oliwia, a maluch otrzymał imię Nikodem. Co ciekawe, najmłodsza córeczka Sebiego ma zaledwie osiem miesięcy! Ajuna jest więc jedną z najmłodszych cioć w Polsce. Sam wokalista ma w sumie piątkę dzieci: Oliwię, która właśnie urodziła mu wnuka, Amelię, Amandę, Seweryna i Ajunę. Oj, można się pogubić! - No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem po 30-stce. Teraz to już nie wiem czy jestem tak stary czy tak młody? Nikoś syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra, urodził się wczoraj ważył 4070 g i był 57 cm długi. Ciocia Nikosia - Ajunka jest starsza jedynie o 8 miesięcy – pochwalił się w sieci Mr Sebii.

Mr Sebii opowiada o swoim wnuku

„Super Express” natychmiast pospieszył do muzyka z gratulacjami. – Jestem bardzo szczęśliwy, że rodzina się rozrasta, przede wszystkim cieszę się, że wszystkie dzieciaki w mojej rodzinie są zdrowe. Muszę przyznać, że Nikoś to kawał chłopa. Mam nadzieję, że tak jak dziadek będzie kochał muzykę. Zamierzam uczyć go też miłości do ojczyzny i przekazać wartości, które sam wyznaję, takie jak miłość i szacunek. Jak będzie chciał, nauczę go również gry na instrumentach – opowiada nam dumny dziadek Mr Sebii. Gwiazdor nie zwalnia jednak tempa. Pracuje nad kolejnymi piosenkami, a niedawno odświeżył swój sztandarowy hit “Na gondoli”, czyli "Cipuleńka”. Utwór w nowej wersji jest już dostępny w serwisie YouTube.

Mr Sebii na dodatkowy fach - został DJ-em i wodzirejem

Jak się dowiedzieliśmy Sebastian Zys ostatnimi czasy bardzo zainteresował się również polityką. Muzyka można od niedawna zobaczyć również w roli DJ-a i konferansjera. – Idę z duchem czasu. Wszyscy mi mówią, że jestem super showmenem, więc dałem się namówić i coraz częściej staję również za konsolę jako DJ i wodzirej na różnych imprezach. Uwielbiam też imprezy okolicznościowe, dlatego jak zapraszają mnie na wesela, urodziny czy imieniny, jak mam wolny termin to chętnie występuję na takich przyjęciach. Ostatnio też założyłem fundację Mr Sebii oraz wydałem utwory o nowoczesnych brzmieniach: „Daj mi mała daj”, „Impreza na całego” i „Przetrwaj-wygraj” – cieszy się Mr Sebii, którego grafik koncertowy dostępny jest na jego social mediach.

