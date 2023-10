Mr Sebii, gwiazdor disco polo znów został ojcem. Znamy płeć i szokujące imię pociechy - pierwsze takie w Polsce!

14 października to jeden z najszczęśliwszych dni w życiu wokalisty disco polo. Tego dnia gwiazdor znany z takich hitów jak: „Cipuleńka”, „Hej dziewczynki” czy „Niezłe ziółko” został ojcem po raz piąty. Do Oliwii, Amelii, Amandy i Seweryna dołączyła właśnie Ajuna. Mr Sebii był przy porodzie. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Ajuna jest już z nami. Termin porodu mieliśmy na piątek 13, ale udało się przeczekać jeszcze kilkanaście godzin i mała urodziła się 14 października o godzinie 19.23 w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Zespolonym Szpitalu w Kielcach, ważyła 3090 gram, dostała 10/10 punktów w skali Apgar. Byłem przy porodzie w stroju ratownika, ponieważ jestem ratownikiem KPP. Wspierałem żonę. Położne dołożyły wszelkich starań, byśmy czuli się komfortowo. Zadbały o wygodę i bezpieczeństwo. Wszystko przebiegło wzorowo bez żadnych komplikacji. Poród był naturalny. Byłem naprawdę szczęśliwy, kiedy chwilę po porodzie mogłem wziąć ją na ręce - opowiada „Super Expressowi” Mr Sebii.

Ajuna - jedyne takie imię w Polsce!

Muzyk zdradził nam także, skąd wziął się pomysł na tak oryginalne imię. - Ajuna to litewskie imię. Moja córeczka jest pierwszą Ajuną w Polsce. To imię przyśniło się mojej żonie. Miała jeszcze dwie inne propozycje, ale razem ustaliliśmy, że nasza pociecha otrzyma na imię Ajuna. Mam nadzieję, że mała odziedziczy muzyczny talent po mnie - zdradza nam Sebastian. Mama i dziecko czują się fantastycznie, a szczęśliwa rodzinka odlicza godziny do wyjścia ze szpitala. - Żona i córeczka czują się świetnie. Wszyscy czekamy na wypis i jedziemy do domu, gdzie reszta dzieciaków już nie może się doczekać kiedy zobaczą siostrę - dodaje Mr Sebii, którego numer „Niezłe ziółko” wciąż podbija listy przebojów. Gwiazdor nie zapomina jednak o swoich fanach i fankach. Już za klika dni premiera jego kolejnego hitu, pt. „Daj mi mała daj”. Z piosenką związany jest też konkurs na TikToku muzyka. Sebastian nie robi sobie urlopu tacierzyńskiego - wciąż gra koncerty i prywatne imprezy, zarówno jako MR Sebii jak i z zespołem Red Guitars Cover - Czerwone Gitary.

Tylko u nas zdjęcia Sebiego i małej Ajuny jeszcze ze szpitala!